Da Paolini ad Alcaraz: il programma di venerdì

Australian Open, il programma di venerdì: partite e orari

aus open

Jasmine Paolini torna in campo e affronterà al terzo turno degli Australian Open l'americana Jovic. Nel maschile il numero 1 al mondo Alcaraz sfida Moutet, mentre Zverev se la vede con Norrie. Il programma di venerdì

SINNER AL 3° TURNO: DUCKWORTH BATTUTO IN 3 SET

A Melbourne è tutto pronto per l'inizio del terzo turno. Nella giornata di venerdì, la protagonista sarà Jasmine Paolini. L'azzurra, numero 7 del seeding, affronterà l'americana e testa di serie numero 29 Iva Jovic, reduce dalla finale di Hobart persa contro Elisabetta Cocciaretto. Il match è in programma venerdì 22 gennaio alle ore 7 sulla John Cain Arena. Nel maschile, invece, torna in campo il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro il francese Corentin Moutet e Sascha Zverev che se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie.

Australian Open, i match di venerdì degli italiani

  • [7] PAOLINI (Ita) vs [29] Jovic (Usa) - ore 7 sulla John Cain Arena

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [32] Moutet (Fra) - non prima delle 3.30 sulla Rod Laver Arena
  • [29] Tiafoe (Usa) vs [6] De Minaur (Aus) - ore 9 sulla Rod Laver Arena
  • [3] Zverev (Ger) vs [26] Norrie (Gbr) - non prima delle 8.30 sulla John Cain Arena

DONNE

  • [1] Sabalenka vs Potapova (Aut) - ore 1.30 sulla Rod Laver Arena
  • [12] Svitolina (Ukr) vs [23] Shnaider - ore 9 sulla Margaret Court Arena
  • [3] Gauff (Usa) vs Baptiste (Usa) - non prima delle 4 sulla Margaret Court Arena
  • Ruse (Rou) vs [8] Andreeva - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena

