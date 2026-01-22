Da Paolini ad Alcaraz: il programma di venerdì

Australian Open, il programma di venerdì: partite e orariaus open
Jasmine Paolini torna in campo e affronterà al terzo turno degli Australian Open l'americana Jovic. Nel maschile il numero 1 al mondo Alcaraz sfida Moutet, mentre Zverev se la vede con Norrie. Il programma di venerdì
A Melbourne è tutto pronto per l'inizio del terzo turno. Nella giornata di venerdì, la protagonista sarà Jasmine Paolini. L'azzurra, numero 7 del seeding, affronterà l'americana e testa di serie numero 29 Iva Jovic, reduce dalla finale di Hobart persa contro Elisabetta Cocciaretto. Il match è in programma venerdì 22 gennaio alle ore 7 sulla John Cain Arena. Nel maschile, invece, torna in campo il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro il francese Corentin Moutet e Sascha Zverev che se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie.
Australian Open, i match di venerdì degli italiani
- [7] PAOLINI (Ita) vs [29] Jovic (Usa) - ore 7 sulla John Cain Arena
Gli altri match da seguire
UOMINI
- [1] Alcaraz (Esp) vs [32] Moutet (Fra) - non prima delle 3.30 sulla Rod Laver Arena
- [29] Tiafoe (Usa) vs [6] De Minaur (Aus) - ore 9 sulla Rod Laver Arena
- [3] Zverev (Ger) vs [26] Norrie (Gbr) - non prima delle 8.30 sulla John Cain Arena
DONNE
- [1] Sabalenka vs Potapova (Aut) - ore 1.30 sulla Rod Laver Arena
- [12] Svitolina (Ukr) vs [23] Shnaider - ore 9 sulla Margaret Court Arena
- [3] Gauff (Usa) vs Baptiste (Usa) - non prima delle 4 sulla Margaret Court Arena
- Ruse (Rou) vs [8] Andreeva - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena