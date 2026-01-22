Da Paolini ad Alcaraz: il programma di venerdì

A Melbourne è tutto pronto per l'inizio del terzo turno. Nella giornata di venerdì, la protagonista sarà Jasmine Paolini. L'azzurra, numero 7 del seeding, affronterà l'americana e testa di serie numero 29 Iva Jovic, reduce dalla finale di Hobart persa contro Elisabetta Cocciaretto. Il match è in programma venerdì 22 gennaio alle ore 7 sulla John Cain Arena. Nel maschile, invece, torna in campo il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro il francese Corentin Moutet e Sascha Zverev che se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie.