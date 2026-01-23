Errani/Vavassori subito eliminati nel doppio misto

Esce subito di scena la coppia Errani/Vavassori nel torneo di doppio misto: gli azzurri, già campioni a Parigi e New York, sono stati battuti dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin con i parziali di 6-4, 6-2

Sara Errani e Andrea Vavassori salutano subito il torneo di doppio misto agli Australian Open. La coppia azzurra, numero 1 del seeding, è stata battuta al 1° turno dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin col punteggio di 6-4 6-2. Torneo da dimenticare per il torinese, che poche ore prima era stato eliminato anche nel doppio maschile insieme al compagno di mille battaglie Simone Bolelli. Errani e Vavassori, già campioni Slam agli Us Open 2024 e 2025 e al Roland Garros 2025, lo scorso anno avevano ceduto negli ottavi ai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten.