Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Errani/Vavassori eliminati al 1° turno degli Australian Open nel doppio misto

aus open

Esce subito di scena la coppia Errani/Vavassori nel torneo di doppio misto: gli azzurri, già campioni a Parigi e New York, sono stati battuti dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin con i parziali di 6-4, 6-2

RISULTATI LIVE

Sara Errani e Andrea Vavassori salutano subito il torneo di doppio misto agli Australian Open. La coppia azzurra, numero 1 del seeding, è stata battuta al 1° turno dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin col punteggio di 6-4 6-2. Torneo da dimenticare per il torinese, che poche ore prima era stato eliminato anche nel doppio maschile insieme al compagno di mille battaglie Simone Bolelli. Errani e Vavassori, già campioni Slam agli Us Open 2024 e 2025 e al Roland Garros 2025, lo scorso anno avevano ceduto negli ottavi ai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tweener e passante: è Alcaraz show a Melbourne!

video

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Sulla Rod Laver Arena il match tra Alcaraz e Moutet...

Errani/Vavassori subito eliminati nel doppio misto

aus open

Esce subito di scena la coppia Errani/Vavassori nel torneo di doppio misto: gli azzurri, già...

Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia: il n°1 del mondo liquida in tre set e in poco più di due ore il...

Da Paolini ad Alcaraz: il programma di venerdì

aus open

Jasmine Paolini torna in campo e affronterà al terzo turno degli Australian Open l'americana...

Osaka e il vestito "medusa": cosa c'è dietro

aus open

Naomi Osaka ha conquistato tutti agli Australian Open con un look che prende ispirazione da un...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS