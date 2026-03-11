Offerte Sky
Atp Indian Wells, i risultati di martedì 10 marzo: Zverev e Sabalenka ai quarti

indian wells

Sascha Zverev non sbaglia e si qualifica per i quarti di Indian Wells: la 4^ testa di serie del seeding elimina l'idolo di casa Frances Tiafoe. Avanti anche Fils, che supera Auger-Aliassime e Tien, che salva due match-point con Fokina. Tra le donne Sabalenka batte Osaka in due set.  Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-FONSECA LIVE

Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale di Indian Wells. Il tedesco, 4^ testa di serie del seeding, elimina  lo statunitense Frances Tiafoe, sconfitto con i parziali di 6-3, 6-4. Grande vittoria anche per Arthur Fils, che ha la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime per 6-3, 7-6. Avanti anche Tien, che salva due match-point con Fokina. Nel torneo femminile avanza  la numero 1 Aryna Sabalenka, che batte 6-2, 6-4 Naomi Osaka.

Indian Wells, i risultati degli ottavi di finale

UOMINI

  • Fils (Fra) vs Auger-Aliassime (Can) 6-3, 7-6
  • Zverev (Ger) vs Tiafoe (Usa) 6-3, 6-4
  • Tien (Usa) vs Davidovich Fokina (Esp) 4-6, 6-1, 7-6

DONNE

  • Sabalenka vs Osaka (Jpn) 6-2, 6-4
  • Mboko (Can) – Anisimova (Usa)
  • Eala (Fil) – Noskova (Cec)

