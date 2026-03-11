SINNER-FONSECA LIVE ALLE 2 SU SKY SPORT TENNIS

Sarà una sfida inedita quella tra Jannik e il 19enne brasiliano, soprannominato "Sinnerzinho" per lo stile di gioco molto simile al 2 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti, anche se Fonseca ha fatto da sparring a Sinner alle Atp Finals 2023 a Torino. Proprio in quella occasione, durante uno scambio di battute, Jannik consigliò al giovane sudamericano di passare subito professionista, tralasciando il transito previsto all'Università. Un consiglio che ha portato bene a Fonseca, finora vincitore di quattro titoli in carriera, tra cui le Next Gen Finals, proprio come Sinner.