SINNER-FONSECA LIVE ALLE 2 SU SKY SPORT TENNIS

Sinner-Fonseca all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells e affronta negli ottavi di finale il giovane brasiliano Joao Fonseca. Il match, in programma per le ore 2, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner punta a superare Fabio Fognini al primo posto nella classifica degli italiani con più vittorie nei Masters 1000. L'altoatesino e il ligure hanno ottenuto 96 vittorie in tornei di questo livello.
Jannik Sinner giocherà il suo quinto ottavo di finale in quel di Indian Wells.
Il percorso di Fonseca a Indian Wells
Super percorso finora in quel di Indian Wells per Joao Fonseca. Il brasiliano è reduce dalla vittoria contro Tommy Paul per 6-2, 6-3.
- 1° turno: Fonseca b. Collignon 7-6, 6-4
- 2° turno: Fonseca b. Khachanov 6-7, 7-6, 6-4
- 3° turno: Fonseca b. Paul 6-2, 6-3
Il percorso di Sinner a Indian Wells
Percorso netto per ora per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo viene dalla vittoria contro Shapovalov e non ha ancora perso un set.
- 1° turno: bye
- 2° turno: Sinner b. Svrcina 6-1, 6-1
- 3° turno: Sinner b. Shapovalov 6-3, 6-2
Nessun precedente tra Sinner e Fonseca. Ma quella volta a Torino...
Sarà una sfida inedita quella tra Jannik e il 19enne brasiliano, soprannominato "Sinnerzinho" per lo stile di gioco molto simile al 2 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti, anche se Fonseca ha fatto da sparring a Sinner alle Atp Finals 2023 a Torino. Proprio in quella occasione, durante uno scambio di battute, Jannik consigliò al giovane sudamericano di passare subito professionista, tralasciando il transito previsto all'Università. Un consiglio che ha portato bene a Fonseca, finora vincitore di quattro titoli in carriera, tra cui le Next Gen Finals, proprio come Sinner.
Chi è Fonseca, l'avversario di Sinner
Finalmente Jannik Sinner contro quello che per molti può essere considerato il suo erede o almeno uno dei principali rivali negli anni a venire, il brasiliano Joao Fonseca. Idolo di un Paese che rivede in lui la speranza di avere un potenziale campione Slam, cresciuto a pane e tennis, ecco chi è "Sinnerzinho"
'Sinnerzinho' Fonseca, chi è il prossimo avversario di Jannik a Indian WellsVai al contenuto
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per seguire la sfida, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, tra Sinner e Fonseca.
Dove vedere Sinner-Fonseca
Il match tra Jannik Sinner e Joao Fonseca è in programma alle ore 2 di notte e sarà in
