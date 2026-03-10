Offerte Sky
Paolini eliminata agli ottavi di Indian Wells: vince Gibson 7-5, 2-6, 6-1. HIGHLIGHTS

wta indian wells

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale a Indian Wells. L'azzurra, 7^ testa di serie del seeding, è stata sconfitta in tre set dall'australiana Talia Gibson, 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-FONSECA LIVE

Jasmine Paolini eliminata agli ottavi a Indian Wells. La toscana perde 7-5, 2-6, 6-1 contro la qualificata Talia Gibson, numero 110 del mondo, autentica rivelazione del torneo. Partita in cui la n°7 del ranking Wta era partita con un break di vantaggio nel primo set, prima di cedere due volte la battuta per il 7-5 con cui l'australiana porta a casa il parziale. Nel secondo arriva l'attesa reazione: sale il livello in battuta e con due break vince nettamente 6-2, riportando tutto al terzo. Qui però si spegne la luce, o meglio si riaccende quella di una Gibson a tratti ingiocabile. Il 6-1 è lo specchio di un match chiuso dalla aussie con ben 44 vincenti. Per Jasmine (che prosegue il torneo di doppio con Sara Errani) ora testa a Miami, per l'australiana il quarto di finale contro la filippina Alexandra Eala (32) o la ceca Linda Noskova (14).

