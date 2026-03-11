Offerte Sky
Alcaraz si 'lamenta' a Indian Wells: "Contro di me giocano tutti come Federer"

atp indian wells

In conferenza stampa dopo la vittoria sofferta e in rimonta contro Rinderknech, Carlos Alcaraz ha parlato di una strana sensazione che lo assilla: "Sembra quasi di giocare ogni volta contro Federer. Capita che gli avversari giochino a un livello incredibile. E succede sempre contro di me...", ha detto il murciano n°1 del mondo. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-FONSECA LIVE 

Un set perso ed una rimonta prodigiosa. Carlos Alcaraz avanza a Indian Wells, rischiando un po' con Arthur Rinderknech. "Contro di me diventano tutti Federer". Alcaraz se la cava con una battuta ed un bel sorriso al termine di una prodigiosa rimonta con il francese Rinderknech: dopo aver perso il primo set 6-7 ed aver iniziato male il secondo, il numero 1 al mondo ha cambiato marcia e si è imposto 6-3 nel secondo per poi prendersi la partita con il 6-2 conclusivo. Alcaraz, dopo l'incontro, ha spiegato che spesso ha la sensazione di trovarsi di fronte ad avversari con prestazioni straordinarie. "Mi viene da dire che sto giocando contro Roger Federer a ogni turno. Capita spesso che giochino a un livello davvero incredibile. Ho quasi la sensazione che succeda sempre contro di me", aggiunge. Il murciano, ancora una volta, dimostra di aver acquisito resistenza e resilienza sportiva. Nei momenti difficili "la cosa più importante è accettare la situazione, restare mentalmente forte e cercare di rimanere il più calmo possibile". Nel prossimo turno se la vedrà contro Casper Ruud: sarà anche lui ispirato dalle gesta del Maestro di Basilea?

