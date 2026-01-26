Iniziano i quarti: il programma di martedì

Martedì iniziano i quarti di finale agli Australian Open: in campo Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, rispettivamente contro Alex De Minaur e Learner Tien. Nel torneo femminile in programma Sabalenka-Jovic e Gauff-Svitolina

Gli Australian Open entrano nella fase decisiva. Martedì inizieranno i quarti di finale, con la parte alta dei tabelloni maschile e femminile. In una giornata che si prospetta segnata dal caldo (previste temperature sopra i 40°C fino alle 20), i riflettori saranno puntati soprattutto sulla sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, in programma nella sessione serale. In sessione diurna, invece, ci sarà Sascha Zverev contro l'americano Learner Tien, per la prima volta in carriera ai quarti di un major. Nel torneo femminile, invece, la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka affronterà la 18enne americana Iva Jovic, mentre Coco Gauff sfiderà Elina Svitolina.