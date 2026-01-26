Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, il programma di martedì: partite e orari

aus open

Martedì iniziano i quarti di finale agli Australian Open: in campo Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, rispettivamente contro Alex De Minaur e Learner Tien. Nel torneo femminile in programma Sabalenka-Jovic e Gauff-Svitolina

RISULTATI LIVE

Gli Australian Open entrano nella fase decisiva. Martedì inizieranno i quarti di finale, con la parte alta dei tabelloni maschile e femminile. In una giornata che si prospetta segnata dal caldo (previste temperature sopra i 40°C fino alle 20), i riflettori saranno puntati soprattutto sulla sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, in programma nella sessione serale. In sessione diurna, invece, ci sarà Sascha Zverev contro l'americano Learner Tien, per la prima volta in carriera ai quarti di un major. Nel torneo femminile, invece, la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka affronterà la 18enne americana Iva Jovic, mentre Coco Gauff sfiderà Elina Svitolina.

Australian Open, il programma di martedì

ROD LAVER ARENA

  • ore 1.30 - Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)
  • non prima delle 3.30 - Zverev (Ger) vs Tien (Usa)
  • ore 9 - Sabalenka vs Jovic (Usa)
  • a seguire - Alcaraz (Esp) vs De Minaur (Aus)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Iniziano i quarti: il programma di martedì

aus open

Martedì iniziano i quarti di finale agli Australian Open: in campo Carlos Alcaraz e Sascha...

Darderi, stop al servizio: c'è un bimbo che piange

video

Incredibile quanto accaduto nel finale di match tra Darderi e Sinner a Melbourne. Con...

Ferrero riparte dal golf: lavorerà con Angel Ayora

tennis&golf

Dopo la separazione con Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero riparte dal golf. Il coach spagnolo...

Magia Musetti: dritto in corsa da maestro

video

È stata una prestazione stellare quella di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Tra i punti più...

Sinner vince il derby: Darderi ko, è ai quarti

aus open

Jannik Sinner fa suo il derby azzurro e si qualifica per i quarti di finale degli Australian...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS