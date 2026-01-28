Musetti-Djokovic, il quarto LIVE alle 4.30

Musetti-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open: in palio un posto in semifinale ma anche la possibilità di scavalcare Nole nel ranking mondiale. Il match in programma sulla Rod Laver Arena non prima delle 4.30. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Djokovic è arrivato ai quarti di finale di uno Slam per la 65a volta e ha esteso il suo record di sempre per il maggior numero di presenze ai quarti di finale negli Slam. Ha rivendicato il record, davanti a Federer, raggiungendo il suo 59° quarto di finale Slam al Roland Garros 2024
Stefan Edberg è l'unico giocatore ad aver vinto sia il singolare maschile juniores che quello maschile qui nell'era Open.
Musetti è uno dei due ex campioni juniores dell'Australian Open di singolare ad aver raggiunto i quarti di finale tra i sei che hanno iniziato il tabellone principale del singolare maschile di quest'anno. Ha sconfitto Emilio Nava vincendo il titolo juniores qui nel 2019.
La vittoria di Musetti in 5 set contro Tomas Machac al terzo turno è stata la sua prima vittoria in un incontro in 5 set agli Australian Open. Ha perso entrambi gli altri incontri in 5 set disputati qui: contro Lloyd Harris al primo turno nel 2023 e contro Luca van Assche al secondo turno nel 2024. Ha un record di 6-6 in incontri in 5 set a livello di Tour e ha vinto gli ultimi 4 incontri in 5 set disputati.
Musetti ha raggiunto 3 finali a livello di Tour nel 2025, inclusa la sua prima a livello Masters 1000, a Monte Carlo 1000, dove si è classificato secondo dietro ad Alcaraz. Secondo anche a Chengdu (battuto da Alejandro Tabilo) e ad Atene (battuto da Novak Djokovic).
Il miglior risultato di Musetti in uno Slam è il raggiungimento della semifinale in due occasioni: a Wimbledon 2024 (battuto Novak Djokovic) e al Roland Garros lo scorso anno, dove si è ritirato per un infortunio alla gamba sinistra nel quarto set contro Carlos Alcaraz. È diventato l'ottavo italiano nella storia a raggiungere più semifinali in uno Slam.
Musetti ha raggiunto il suo quarto quarto di finale del Grande Slam e ha eguagliato De Stefani al quinto posto nella classifica di tutti i tempi per il maggior numero di presenze nei quarti di finale del Grande Slam da parte di un italiano.
Musetti è il 7° italiano a raggiungere i quarti a Melbourne dopo Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Cristiano Caratti, Giorgio de Stefani, Nicola Pietrangeli and Lorenzo Sonego
Musetti è diventato il terzo italiano nell'Era Open a raggiungere i quarti di tutti gli Slam dopo Sinner e Berrettini
Musetti ha raggiunto i quarti di finale a Melbourne per la prima volta. Questa è la sua quinta partecipazione agli Australian Open e il suo 20° torneo del Grande Slam in assoluto.
Musetti ha superato la Top 5 per la prima volta questo mese e gioca qui al numero 5, il suo miglior piazzamento in carriera.
Musetti ha vinto due delle ultime 7 partite disputate contro giocatori della Top 10. Ha un record di 15 vittorie e 34 sconfitte contro i giocatori della Top 10 a livello di Tour.
Musetti punta a sconfiggere per la terza volta un giocatore tra i primi 10 in uno Slam. Ha un record di 2-7 vittorie e sconfitte contro i primi 10 negli Slam, con la sua unica vittoria oltre a Fritz arrivata contro il numero 10 Holger Rune agli ottavi di finale del Roland Garros 2025.
Musetti affronta per la seconda volta un giocatore tra i primi 10 agli Australian Open. Il giocatore più in alto in classifica che ha affrontato in precedenza qui è Taylor Fritz (9) agli ottavi
