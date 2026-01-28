Musetti-Djokovic, il quarto LIVE alle 4.30

La vittoria di Musetti in 5 set contro Tomas Machac al terzo turno è stata la sua prima vittoria in un incontro in 5 set agli Australian Open. Ha perso entrambi gli altri incontri in 5 set disputati qui: contro Lloyd Harris al primo turno nel 2023 e contro Luca van Assche al secondo turno nel 2024. Ha un record di 6-6 in incontri in 5 set a livello di Tour e ha vinto gli ultimi 4 incontri in 5 set disputati.