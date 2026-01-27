Zverev ferma Tien: Sascha ancora in semifinale

Sascha Zverev rispetta i pronostici e batte in quattro set il giovane statunitense Learner Tien con i parziali di 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 e raggiunge la semifinale degli Australian Open per la 4^ volta in carriera. Venerdì attende il vincente di Alcaraz-De Minaur. Tra le donne Sabalenka passeggia con Jovic

Sascha Zverev torna in semifinale agli Australian Open per la quarta volta in carriera. Il tedesco, numero 3 del mondo e finalista lo scorso anno quando venne battuto da Jannik Sinner, ha superato il 20enne statunitense Learner Tien (29 del seeding) con i parziali di 6-3, 6-7, 6-1, 7-6. Buona prova di Sascha, che ha lasciato per strada il secondo set perso al tie-break, per poi risalire di livello specialmente con il servizio, dove ha messo a segno 24 ace. Per Zverev si tratta della 10^ semifinale a livello Slam. Venerdì attende il vincente di Alcaraz-De Minaur.