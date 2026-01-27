Zverev ferma Tien: Sascha ancora in semifinale

Offerte Sky
Australian Open, i risultati di oggi: Zverev in semifinale, battuto Tien

aus open

Sascha Zverev rispetta i pronostici e batte in quattro set il giovane statunitense Learner Tien con i parziali di 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 e raggiunge la semifinale degli Australian Open per la 4^ volta in carriera. Venerdì attende il vincente di Alcaraz-De Minaur. Tra le donne Sabalenka passeggia con Jovic

Sascha Zverev torna in semifinale agli Australian Open per la quarta volta in carriera. Il tedesco, numero 3 del mondo e finalista lo scorso anno quando venne battuto da Jannik Sinner, ha superato il 20enne statunitense Learner Tien (29 del seeding) con i parziali di 6-3, 6-7, 6-1, 7-6. Buona prova di Sascha, che ha lasciato per strada il secondo set perso al tie-break, per poi risalire di livello specialmente con il servizio, dove ha messo a segno 24 ace. Per Zverev si tratta della 10^ semifinale a livello Slam. Venerdì attende il vincente di Alcaraz-De Minaur

Australian Open, i risultati dei quarti di finale

UOMINI

  • Zverev (Ger) vs Tien (Usa) 6-3, 6-7, 6-1, 7-6
  • Alcaraz (Esp) vs De Minaur (Aus)

DONNE

  • Sabalenka vs Jovic (Usa) 6-3, 6-0
  • Gauff (Usa) vs Svitolina (Ukr)

