Gauff: "Racchetta distrutta? Cercavo un posto senza telecamere, ma sono ovunque"

Gauff ha poi spiegato quanto accaduto in conferenza stampa: "Per spaccare la racchetta ho cercato un posto che non avesse telecamere, ma sono dappertutto. Ci sono momenti che è meglio non riprendere. È successa la stessa cosa a Sabalenka dopo la nostra finale a New York. Ho provato ad andare in un posto in cui non mi vedessero, perché non mi piace spaccare le racchette, ma ho perso. Ne avevo già rotta una al Roland Garros e mi ero promessa di non farlo più in campo perché non è un bell'esempio. Per questo sono andata in un posto che pensavo fosse sicuro, ma c'erano le telecamere. Devo parlare con l'organizzazione, perché in questo torneo l'unico posto in cui possiamo avere un po' di privacy è lo spogliatoio".