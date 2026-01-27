Australian Open, Gauff perde contro Svitolina e distrugge la racchetta. Videoaus open
Dopo la sconfitta netta (6-1, 6-2) ai quarti di finale contro Svitolina, Coco Gauff ha spaccato la racchetta negli spogliatoi della Rod Laver Arena, convinta di non esser ripresa dalle telecamere. "Per spaccare la racchetta ho cercato un posto che non avesse telecamere, ma sono dappertutto...", ha detto l'americana in conferenza stampa
Una partita completamente da dimenticare per Coco Gauff. L'americana, numero 3 del seeding, ha perso ai quarti di finale degli Australian Open contro Elina Svitolina con il punteggio di 6-1, 6-2 in 59 minuti di partita. Dopo la sconfitta, Gauff si è sfogata negli spogliatoi, dove ha letteralmente distrutto la racchetta colpendola più volte a terra.
Gauff: "Racchetta distrutta? Cercavo un posto senza telecamere, ma sono ovunque"
Gauff ha poi spiegato quanto accaduto in conferenza stampa: "Per spaccare la racchetta ho cercato un posto che non avesse telecamere, ma sono dappertutto. Ci sono momenti che è meglio non riprendere. È successa la stessa cosa a Sabalenka dopo la nostra finale a New York. Ho provato ad andare in un posto in cui non mi vedessero, perché non mi piace spaccare le racchette, ma ho perso. Ne avevo già rotta una al Roland Garros e mi ero promessa di non farlo più in campo perché non è un bell'esempio. Per questo sono andata in un posto che pensavo fosse sicuro, ma c'erano le telecamere. Devo parlare con l'organizzazione, perché in questo torneo l'unico posto in cui possiamo avere un po' di privacy è lo spogliatoio".