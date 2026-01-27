Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, Gauff perde contro Svitolina e distrugge la racchetta. Video

aus open

Dopo la sconfitta netta (6-1, 6-2) ai quarti di finale contro Svitolina, Coco Gauff ha spaccato la racchetta negli spogliatoi della Rod Laver Arena, convinta di non esser ripresa dalle telecamere. "Per spaccare la racchetta ho cercato un posto che non avesse telecamere, ma sono dappertutto...", ha detto l'americana in conferenza stampa

AUSTRALIAN OPEN, I RISULTATI DI MERCOLEDÌ

Una partita completamente da dimenticare per Coco Gauff. L'americana, numero 3 del seeding, ha perso ai quarti di finale degli Australian Open contro Elina Svitolina con il punteggio di 6-1, 6-2 in 59 minuti di partita. Dopo la sconfitta, Gauff si è sfogata negli spogliatoi, dove ha letteralmente distrutto la racchetta colpendola più volte a terra.

Gauff: "Racchetta distrutta? Cercavo un posto senza telecamere, ma sono ovunque"

Gauff ha poi spiegato quanto accaduto in conferenza stampa: "Per spaccare la racchetta ho cercato un posto che non avesse telecamere, ma sono dappertutto. Ci sono momenti che è meglio non riprendere. È successa la stessa cosa a Sabalenka dopo la nostra finale a New York. Ho provato ad andare in un posto in cui non mi vedessero, perché non mi piace spaccare le racchette, ma ho perso. Ne avevo già rotta una al Roland Garros e mi ero promessa di non farlo più in campo perché non è un bell'esempio. Per questo sono andata in un posto che pensavo fosse sicuro, ma c'erano le telecamere. Devo parlare con l'organizzazione, perché in questo torneo l'unico posto in cui possiamo avere un po' di privacy è lo spogliatoio".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner incontra... Sinner: il sosia è incredibile!

video

Incredibile agli Australian Open: al termine del match vinto contro Darderi, Jannik Sinner ha...

Zverev in semifinale, ora Alcaraz LIVE

aus open

Sascha Zverev rispetta i pronostici e batte in quattro set il giovane statunitense Learner Tien...

Sinner si scalda, ma guarda Musetti in tv. VIDEO

AUS OPEN

Prima di scendere in campo con Darderi, Jannik ha cambiato canale in palestra per seguire il...

Iniziano i quarti: il programma di martedì

aus open

Martedì iniziano i quarti di finale agli Australian Open: in campo Carlos Alcaraz e Sascha...

Darderi, stop al servizio: c'è un bimbo che piange

video

Incredibile quanto accaduto nel finale di match tra Darderi e Sinner a Melbourne. Con...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS