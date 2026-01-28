Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9

Jannik Sinner a Sky Sport analizza il passaggio ai quarti degli Australian Open: "La tensione inizia a salire. Sono contento di essere ancora qui, prendo le giornate come sono. A volte le cose vanno meglio, altre no: cerco di gestire le cose che posso controllare, per il resto non ci penso. Ci alleniamo per questi momenti, ci stiamo preparando bene e mal che vada si perde la partita. E' bello che ci siano ancora due italiani, anche Lorenzo ha una partita dura. Vediamo come andranno"