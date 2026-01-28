Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9

Sinner-Shelton agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Ultimo quarto di finale in scena agli Australian Open: Jannik Sinner affronta l'americano e numero 8 del seeding Ben Shelton. Il vincente sfiderà Djokovic in semifinale. Il match è in programma sulla Rod Laver Arena alle ore 9, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Shelton punta a diventare l'undicesimo americano nell'Era Open a raggiungere la semifinale agli Australian Open in più occasioni, dopo Andre Agassi (6 semifinali agli Australian Open), Pete Sampras (5), Andy Roddick (4), Arthur Ashe, Michael Chang, Jim Courier e Henry Pfister (3) e Jimmy Connors, Steve Denton e Johan Kriek (2).
Shelton punta a raggiungere la semifinale agli Australian Open per la seconda volta e a eguagliare il suo miglior risultato in uno Slam. Questa è la sua quarta partecipazione agli Australian Open e il suo 14° Slam in assoluto.
L'Australian Open è il torneo Slam di maggior successo per Sinner in termini di partite vinte. Jannik ha raggiunto 2 semifinali in tutti e 4 i tornei Slam.
Sinner punta a registrare la sua ventesima vittoria consecutiva a livello Atp. Con le ultime 19 vittorie, ha eguagliato la seconda striscia vincente più lunga della sua carriera.
Sinner punta a raggiungere la sua sesta semifinale consecutiva in uno Slam e a diventare il quinto giocatore dell'era Open a raggiungere una serie di 6 semifinali consecutive in singolare maschile dello Slam.
Sinner punta a estendere il suo record assoluto di presenze nella semifinale maschile agli Australian Open da parte di un giocatore italiano.
Sinner punta a raggiungere la semifinale agli Australian Open per la terza volta in carriera. Questa è la sua settima partecipazione agli Australian Open e il suo 25° Slam in totale.
Sinner ha perso le prime 3 partite negli Slam giocate contro giocatori mancini: è stato sconfitto da Rafael Nadal nei quarti di finale al Roland Garros nel 2020 e negli ottavi di finale al Roland Garros nel 2021, e da Denis Shapovalov al primo turno agli Australian Open nel 2021. Da quel momento ne ha vinte 8, inclusa quella contro Hugo Gaston al primo turno degli Aus Open di quest'anno.
Il vincente di questo match affronterà in semifinale Novak Djokovic che ha avuto la meglio su uno sfortunato Lorenzo Musetti. L'azzurro è stato costretto al ritiro per infortunio nel terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali
Sinner ha vinto 30 delle ultime 35 partite disputate contro i top 10 a livello Atp, ma tutte le 5 sconfitte sono arrivate contro Carlos Alcaraz. Escludendo lo spagnolo, l'ultimo giocatore della top 10 ad aver sconfitto Sinner è stato il numero 8 Andrey Rublev nei quarti di finale di Montreal nel 2024.
Sinner ha un record complessivo di 14-13 contro i top 10 negli Slam.
Sinner ha vinto 5 delle 7 partite disputate contro i top 10 agli Australian Open. Ha perso le prime 2 sempre contro Stefanos Tsitsipas (prima nei quarti di finale nel 2022, poi negli ottavi di finale nel 2023), ma da allora ha vinto tutte le altre 5 partite giocate.
Il percorso di Shelton agli Australian Open
- 1° turno: Ben Shelton - Ugo Humbert 3-0 (6-3, 7-6, 7-5)
- 2° turno: Ben Shelton - Dane Sweeny 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
- 3° turno: Ben Shelton - Valentin Vacherot 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
- ottavi di finale: Ben Shelton - Casper Ruud 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4)
Il percorso di Sinner agli Australian Open
- 1° turno: Jannik Sinner - Hugo Gaston 2-0 (6-2, 6-1, rit.)
- 2° turno: Jannik Sinner - James Duckworth 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)
- 3° turno: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4)
- ottavi di finale: Jannik Sinner - Luciano Darderi 3-0 (6-1, 6-3, 7-6)
Sinner spiega a cosa gli serve il braccialetto tracker
Sinner: "La tensione sale, ma noi ci alleniamo per questo"
Jannik Sinner a Sky Sport analizza il passaggio ai quarti degli Australian Open: "La tensione inizia a salire. Sono contento di essere ancora qui, prendo le giornate come sono. A volte le cose vanno meglio, altre no: cerco di gestire le cose che posso controllare, per il resto non ci penso. Ci alleniamo per questi momenti, ci stiamo preparando bene e mal che vada si perde la partita. E' bello che ci siano ancora due italiani, anche Lorenzo ha una partita dura. Vediamo come andranno"
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Luciano Darderi per 6-1, 6-3, 7-5. Una grande prova da parte di Jannik, come puoi vedere nel video con gli highlights.
Il match tra Sinner e Shelton è in programma sulla Rod Laver Arena per le ore 9. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla.
Si chiude il programma dei quarti di finale agli Australian Open. Nell'ultima sfida Jannik Sinner affronta l'americano e testa di serie numero 8 Ben Shelton.