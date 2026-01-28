Semifinali femminili: il programma di giovedì

Giovedì a Melbourne sarà il giorno delle semifinali femminili. Si parte alle 9.30 con la sfida tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che ai quarti ha eliminato la sorprendente Jovic e va alla ricerca della quarta finale consecutiva agli Australian Open, ed Elina Svitolina, reduce dalla netta vittoria contro Gauff per 6-1, 6-2. Sarà la settima sfida tra i due, con la bielorussa avanti 5-1 nei precedenti. Subito dopo, sempre sulla Rod Laver Arena, toccherà alla numero 5 del seeding Elena Rybakina, che ha eliminato la numero 2 del ranking Swiatek, che se la vedrà contro l'americana Jessica Pegula. Sarà il primo incrocio a livello Slam tra le due, con i precedenti al momento in perfetta parità (3-3).