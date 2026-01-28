Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, il programma di giovedì: partite e orari

aus open

A Melbourne è tempo delle semifinali femminili: la numero 1 al mondo Sabalenka affronta Svitolina non prima delle 9.30. Subito dopo Rybakina-Pegula. Ecco il programma di giovedì

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Giovedì a Melbourne sarà il giorno delle semifinali femminili. Si parte alle 9.30 con la sfida tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che ai quarti ha eliminato la sorprendente Jovic e va alla ricerca della quarta finale consecutiva agli Australian Open, ed Elina Svitolina, reduce dalla netta vittoria contro Gauff per 6-1, 6-2. Sarà la settima sfida tra i due, con la bielorussa avanti 5-1 nei precedenti. Subito dopo, sempre sulla Rod Laver Arena, toccherà alla numero 5 del seeding Elena Rybakina, che ha eliminato la numero 2 del ranking Swiatek, che se la vedrà contro l'americana Jessica Pegula. Sarà il primo incrocio a livello Slam tra le due, con i precedenti al momento in perfetta parità (3-3).

Australian Open, il programma di giovedì 29 gennaio

ROD LAVER ARENA

  • [1] Sabalenka vs [12] Svitolina (Ukr) - ore 9.30
  • [6] Pegula (Usa) vs [5] Rybakina (Kaz) - 2° match dalle 9.30

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner guida una golf cart agli Australian Open

aus open

Jannik Sinner versione pilota. Come già avvenuto lo scorso anno in quel di Melbourne Park, il...

Semifinali femminili: il programma di giovedì

aus open

A Melbourne è tempo delle semifinali femminili: la numero 1 al mondo Sabalenka affronta Svitolina...

Djokovic ammette il tocco sul passante di Musetti

aus open

Gesto di grande sportività da parte di Novak Djokovic nel match contro Lorenzo Musetti ai quarti...

Sinner in semifinale: Shelton ko in tre set

aus open

Sinner torna in semifinale a Melbourne Park grazie alla vittoria in tre set su Shelton. Una...

Sinner fenomenale: che magia dietro al paletto!

aus open

Punto fenomenale di Jannik Sinner nel match contro Ben Shelton. Nel quarto game del primo set, lo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS