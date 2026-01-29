Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti dopo gli Australian Open: "Mi prenderò il tempo necessario per recuperare"

il messaggio

Dopo il ritiro per infortunio agli Australian Open arriva il messaggio social di Lorenzo Musetti: "Non è così che avrei voluto concludere il mio torneo, mi prenderò il tempo necessario per concentrarmi sul recupero. Non vedo l’ora di tornare in campo"

ARRIVA 'CIRCOLETTO ROSSO', LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

"Non è così che avrei voluto concludere i miei Australian Open". Inizia così il messaggio social di Lorenzo Musetti, arrivato 24 ore dopo l'amaro ritiro a Melbourne Park nel quarto di finale contro Novak Djokovic. Un problema all'adduttore della coscia ha costretto il carrarino al forfait dopo aver vinto i primi due set in quella che lui stesso ha definito "una delle migliori partite" della sua vita. Gli esami strumentali stabiliranno l'entità dell'infortunio e Lorenzo è già concentrato sul recupero: "Mi prenderò il tempo necessario per concentrarmi sul recupero - prosegue Musetti nel messaggio su Instagram - Non vedo l’ora di tornare in campo".

Leggi anche

Musetti: "Tanta frustrazione, da capire entità del problema"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner guida una golf cart agli Australian Open

aus open

Jannik Sinner versione pilota. Come già avvenuto lo scorso anno in quel di Melbourne Park, il...

Semifinali femminili: il programma di giovedì

aus open

A Melbourne è tempo delle semifinali femminili: la numero 1 al mondo Sabalenka affronta Svitolina...

Djokovic ammette il tocco sul passante di Musetti

aus open

Gesto di grande sportività da parte di Novak Djokovic nel match contro Lorenzo Musetti ai quarti...

Sinner in semifinale: Shelton ko in tre set

aus open

Sinner torna in semifinale a Melbourne Park grazie alla vittoria in tre set su Shelton. Una...

Sinner fenomenale: che magia dietro al paletto!

aus open

Punto fenomenale di Jannik Sinner nel match contro Ben Shelton. Nel quarto game del primo set, lo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS