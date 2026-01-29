Dopo il ritiro per infortunio agli Australian Open arriva il messaggio social di Lorenzo Musetti: "Non è così che avrei voluto concludere il mio torneo, mi prenderò il tempo necessario per concentrarmi sul recupero. Non vedo l’ora di tornare in campo"

"Non è così che avrei voluto concludere i miei Australian Open". Inizia così il messaggio social di Lorenzo Musetti, arrivato 24 ore dopo l'amaro ritiro a Melbourne Park nel quarto di finale contro Novak Djokovic. Un problema all'adduttore della coscia ha costretto il carrarino al forfait dopo aver vinto i primi due set in quella che lui stesso ha definito "una delle migliori partite" della sua vita. Gli esami strumentali stabiliranno l'entità dell'infortunio e Lorenzo è già concentrato sul recupero: "Mi prenderò il tempo necessario per concentrarmi sul recupero - prosegue Musetti nel messaggio su Instagram - Non vedo l’ora di tornare in campo".