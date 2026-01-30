Alcaraz, recupero e punto incredibile contro Zverev agli Australian Open. VIDEOvideo
E' di Carlos Alcaraz il punto più spettacolare dell'epica semifinale andata in scena sulla Rod Laver Arena: lo spagnolo recupera con un colpo magico su una volée a rete di Zverev, centrando un angolo impossibile. Il n°1 poi esulta ed esalta il pubblico australiano, completamente in delirio. Guarda il video qui sotto
