Alcaraz-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Tutto in equilibrio sulla Rod Laver Arena dopo i primi due set: Djokovic vince 6-2 il primo set, Alcaraz reagisce nel secondo parziale, conquistato con lo stesso punteggio. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
3° game: Djokovic tiene il servizio, 2-1 con Alcaraz
Anche Djokovic tiene il servizio a zero e lo fa per la terza volta nel match. Il serbo ha rialzato le percentuali al servizio dopo un secondo set con il 58% di prime in campo
2° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-1 con Djokovic
Partenza rapida di Alcaraz nel terzo set: game a zero per il murciano che gioca un bellissimo rovescio in allungo per il 15-0 sull'attacco di Djokovic. Poi il turno di battuta scorre via senza intoppi
1° game: Djokovic tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Game in rimonta per Djokovic che tiene il servizio recuperando da 0-30. Spettacolare il punto vinto dal serbo per il 15-30, chiuso con una veronica sul tweener giocato da Alcaraz
Inizia il 3° set: Djokovic al servizio
Toilet break per Djokovic dopo il secondo set. Intanto Alcaraz discute con il giudice di sedia e con il referee del torneo perché è stato chiuso leggermente il tetto sopra la Rod Laver Arena. Una chiusura parziale per ora: sembra sia prevista pioggia nei prossimi minuti
Alcaraz vince il 2° set: 6-2 in 36 minuti
Alcaraz "restituisce" il 6-2 con un copione identico al primo set, ma a parti inverse. Djokovic è calato vistosamente nel secondo set, mentre lo spagnolo ha guadagnato fiducia e spinta di game in game. Break iniziale per indirizzare il set, poi un secondo break nelle fasi finali. Tutto in equilibrio dopo i primi due parziali
7° game: break Alcaraz, 5-2 con Djokovic
L'inerzia adesso è tutta dalla parte di Alcaraz. Evidente calo al servizio di Djokovic, sia nelle percentuali che nella potenza: Carlos ne approfitta per piazzare il secondo break sul 30-40 con un dritto dietro al servizio sbagliato da Nole
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 4-2 con Djokovic
Game rapido per Alcaraz che tiene Djokovic a distanza. Turno di battuto a zero del murciano che nel secondo set non ha perso punti con la seconda
5° game: Djokovic tiene il servizio, Alcaraz avanti 3-2
Djokovic torna a muovere il punteggio con un game a 15, Pregevole il punto del 30-0 del serbo, con una stop volley chirurgica dietro al servizio
4° game: Alcaraz annulla una palla break, 3-1 con Djokovic
Per la prima volta nel match Alcaraz brillante e dinamico nel momento chiave del game. Lo spagnolo si ritrova sotto 30-40 dopo un errore di dritto, ma Djokovic non sfrutta la palla break con un dritto lungo. Ai vantaggi Carlos piazza la prima vincente e poi chiude uno scambio prolungato dopo una grande difesa
3° game: break Alcaraz, 2-1 con Djokovic
Arriva il primo passaggio a vuoto di Djokovic e Alcaraz ne approfitta subito. Il murciano sale 15-30 con un nastro vincente, poi Nole sbaglia un comodo dritto dal centro. Ad Alcaraz basta la prima palla break, convertita con un serve and volley sbagliato dall'avversario
2° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-1 con Djokovic
Alcaraz torna a muovere il punteggio dopo tre game persi di fila. Turno di battuta a zero per lo spagnolo che nel secondo set dovrà alzare la resa al servizio
1° game: Djokovic tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Primo game ai vantaggi sul servizio di Djokovic che recupera da 0-30. Il serbo trova la chiave da 40-40, tatticamente perfetto in ogni colpo
Inizia il 2° set: Djokovic al servizio
Djokovic vince il 1° set: 6-2 in 33 minuti
Semplicemente dominante. Djokovic vince il primo parziale in poco più di 30 minuti, strappando il servizio ad Alcaraz una seconda volta. Il serbo ha giocato un primo set sontuoso, superiore sotto ogni punto di vista. Solo due punti persi al servizio da Nole, tante difficoltà alla battuta per Alcaraz che ha raccolto solo un punto su otto con la seconda
7° game: Djokovic tiene il servizio, 5-2 con Alcaraz
Altro game rapido sul servizio di Djokovic che tiene la battuta a zero. Variazioni, intensità e qualità: c'è tutto nel gioco di Nole in queste prime fasi del match
6° game: Alcaraz tiene il servizio, Djokovic avanti 4-2
Djokovic continua a tenere le marce alte: il serbo sale 0-30, ma stavolta arriva la reazione di Alcaraz che vince quattro punti consecutivi
5° game: Djokovic tiene il servizio, 4-1 con Alcaraz
Break confermato da Djokovic che recupera da 0-15 con una serie di quattro punti consecutivi. Due ace nel game per il serbo che ha vinto 10 punti su 11 con la prima in campo
4° game: break Djokovic, 3-1 con Alcaraz
Si spezza l'equilibrio ed è in favore di Djokovic, partito decisamente più forte rispetto ad Alcaraz. Lo spagnolo è poco incisivo al servizio, Nole riesce ad andare a segno alla terza palla break. Che approccio del serbo
3° game: Djokovic tiene il servizio, 2-1 con Alcaraz
Primo game a zero del match, lo vince Djokovic. Funziona bene la prima per il serbo che in tre punti non fa mai partire lo scambio
2° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-1 con Djokovic
Partenza in fotocopia di Alcaraz che tiene il servizio a 15. Tante variazioni alla battuta per lo spagnolo, "punito" solo sul 40-0 da una grande risposta di Djokovic, poi andato a segno con il dritto lungolinea
1° game: Djokovic tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Djokovic parte con un turno di battuta a 15. Nole sale rapidamente sul 40-0, poi Alcaraz accorcia iniziando a spingere con il dritto. Il serbo chiude il game con un buon servizio
INIZIA IL MATCH! Djokovic al servizio
Alcaraz ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!
Alcaraz e Djokovic entrano in campo!
...dall'altra c'è il "Nole Team" con le bandiere della Serbia
A Melbourne Park sarà anche una sfida...del tifo. Da una parte ci sono i supporters di Alcaraz, un gruppo di ragazzi spagnoli già presenti in semifinale
Quasi tutto pronto sulla Rod Laver Arena: tra pochi minuti l'ingresso in campo di Alcaraz e Djokovic
Il vincitore oggi incasserà un assegno di 4,150 mln di dollari australiani. Al finalista, invece, andrà un premio da 2,150 milioni di dollari australiani.
Al di là del risultato della finale, Alcaraz è certo di allungare in classifica su Sinner. Lo spagnolo attualmente ha 2.650 punti di vantaggio sull'azzurro, ma potrebbero diventare 3.350 pt in caso di successo oggi.
Sinner ko, Alcaraz scappa via nel ranking AtpVai al contenuto
Il primo trionfo di Djokovic agli Australian Open risale al 2008. Da allora sono trascorsi 18 anni: in caso di vittoria, diventerebbe il gap più ampio tra il primo e il più recente major in carriera vinto da un giocatore nel circuito.
Ultimi preparativi per Alcaraz che prosegue il riscaldamento prima della finale
Alcaraz ha un record di 6 vittorie e una sconfitta nelle finali Slam. L'unico ko contro Jannik Sinner nella finale di Wimbledon dello scorso anno.
A 22 anni e 272 giorni Alcaraz può diventare il giocatore più giovane a vincere 7 Slam. Un record attualmente nelle mani di Bjorn Borg che al Roland Garros 1979 vinse il suo settimo Slam a 23 anni e 4 giorni.
Alcaraz può diventare il secondo campione spagnolo di sempre agli Australian Open dopo Rafael Nadal, campione a Melbourne dopo il 2009 e il 2022.
Djokovic giocherà oggi la 38esima finale Slam in carriera, mentre per Alcaraz sarà l'ottava. Sono i due giocatori in attività con più finali major.
Quella di oggi tra Djokovic (38 anni e 255 giorni) e Alcaraz (22 anni e 272 giorni) è la seconda finale Slam con il gap di età più ampio nell'era open, divisi da 15 anni e 348 giorni. Un record che appartiene alle finali 1974 di Wimbledon e US Open tra Rosewall e Connors, divisi da 17 anni e 304 giorni.
In caso di vittoria, Djokovic diventerebbe il nono giocatore di sempre ad aver battuto il n. 1 e il n. 2 del seeding nello stesso Slam. L'ultimo a esserci riuscito è stato Stan Wawrinka al Roland Garros 2015. Djokovic, inoltre, è l'unico ad aver battuto Alcaraz e Sinner nello stesso torneo, alle Atp Finals 2023.
Djokovic potrebbe interrompere il "duopolio" di Sinner e Alcaraz che hanno vinto gli ultimi otto Slam disputati. L'ultimo major che non ha visto trionfare l'azzurro o il serbo è stato lo US Open 2023, conquistato proprio da Nole.
I giocatori con più Slam vinti (Era Open)
- Djokovic 24
- Nadal 22
- Federer 20
- Sampras 14
- Borg 11
- Agassi, Connors, Lendl 8
- McEnroe, Wilander 7
- Alcaraz, Becker, Edberg 6
Alcaraz va oggi a caccia del settimo Slam in carriera: in caso di vittoria, lo spagnolo raggiungerebbe John McEnroe e Mats Wilander al nono posto della classifica all-time dei trionfi Slam (Era Open)
Djokovic vanta già il record di trionfi agli Australia Open: 10 titoli. Il serbo è imbattuto nelle finali giocate a Melbourne Park.
A 38 anni e 255 giorni, Djokovic diventerebbe in caso di vittoria il campione Slam più anziano dell'Era Open. Un record per ora nelle mani di Ken Rosewall, campione degli Australian Open 1972 a 37 anni e 62 giorni.
Djokovic, di contro, è lontano una vittoria dal 25° Slam in carriera. In caso di trionfo, Nole diventerebbe il tennista con più major vinti tra singolare maschile e femminile (record di 24 Slam per ora condiviso con Margaret Court)
Alcaraz è lontano una vittoria dal Career Grand Slam. Diventerebbe il nono giocatore di sempre ad aver vinto tutti i major, ma soprattutto il più giovane a centrare questo storico traguardo, a soli 22 anni e 272 giorni.
Alcaraz è rimasto in campo 4 ore in più rispetto a Djokovic. Il murciano ha giocato per 17 ore e 21 minuti, mentre il serbo per 13 ore e 16 minuti con una partita in meno (il walkover degli ottavi con Mensik) e un'altra - il quarto con Musetti - interrotta a metà del terzo set per l'infortunio di Lorenzo.
Il cammino di Djokovic
- 1° turno: vs Martinez 6-3, 6-2, 6-2
- 2° turno: vs Maestrelli 6-3, 6-2, 6-2
- 3° turno: vs Van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs Mensik W/O
- Quarti: vs Musetti 4-6, 3-6, 3-1 ret.
- Semifinali: vs Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
Il cammino di Alcaraz
- 1° turno: vs Walton 6-3, 7-6, 6-2
- 2° turno: vs Hanfmann 7-6, 6-3, 6-2
- 3° turno: vs Moutet 6-2, 6-4, 6-1
- Ottavi: vs Paul 7-6, 6-4, 7-5
- Quarti: vs De Minaur 7-5, 6-2, 6-1
- Semifinali: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5
Sarà il decimo confronto tra Djokovic e Alcaraz che dal 2022 a oggi hanno regalato sfide spettacolari. Il bilancio nei precedenti è 5-4 per il serbo, con tre grandi finali disputate in precedenza: Wimbledon 2023 e 2024 (entrambe vinte da Carlitos) e la finale olimpica di Parigi 2024 (vinta da Nole)
Djokovic-Alcaraz, una rivalità che è già leggendaVai al contenuto
La finale è in programma alle 9.30 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale degli Australian Open: a contendersi il titolo saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic