Quella di oggi tra Djokovic (38 anni e 255 giorni) e Alcaraz (22 anni e 272 giorni) è la seconda finale Slam con il gap di età più ampio nell'era open, divisi da 15 anni e 348 giorni. Un record che appartiene alle finali 1974 di Wimbledon e US Open tra Rosewall e Connors, divisi da 17 anni e 304 giorni.