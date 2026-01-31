Alcaraz-Djokovic agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaaus open
Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Australian Open. Lo spagnolo a caccia del Carreer Grand Slam, il serbo del Major n°25 della carriera. Il match sulla Rod Laver Arena in programma domenica mattina alle ore 9.30 italiane
Alcaraz-Djokovic: è questa la finale del singolare maschile agli Australian Open 2026. Il numero 1 del mondo, reduce dalla maratona di cinque ore e mezza in semifinale con Zverev, è alla sua prima finale a Melbourne: vincendo completerebbe il Career Grand Slam e sarebbe il più giovane a farlo nell'era Open a nemmeno 23 anni. Carlos in carriera ha vinto due volte a testa Roland Garros, Wimbledon e US Open. Da valutare il problema alla gamba destra che lo ha rallentato nella semifinale con Zverev. Djokovic giocherà invece la sua 38^ finale Slam e andrà a caccia del 25° titolo, l'11° a Melbourne dove già è recordman. Si gioca domenica mattina alle 9.30 sulla Rod Laver Arena.
Alcaraz-Djokovic, i precedenti
- Masters 1000 Madrid 2022, semifinale: Alcaraz b. Djokovic 6-7 (5-7) 7-5 7-6 (7-5)
- Roland Garros 2023, semifinale: Djokovic b. Alcaraz 6-3 5-7 6-1 6-1
- Wimbledon 2023, finale: Alcaraz b. Djokovic 1-6 7-6 (8-6) 6-1 3-6 6-4
- Masters 1000 Cincinnati 2023, finale: Djokovic b. Alcaraz 5-7 7-6 (9-7) 7-6 (7-4)
- ATP Finals Torino 2023, round robin: Djokovic b. Alcaraz 6-3 6-2
- Wimbledon 2024, finale: Alcaraz b. Djokovic 6-2 6-2 7-6 (7-4)
- Olimpiadi di Parigi 2024, finale: Djokovic b. Alcaraz 7-6 (7-3) 7-6 (7-2)
- Australian Open 2025, quarti: Djokovic b. Alcaraz 4-6 6-4 6-3 6-4
- US Open 2025, semifinale: Alcaraz b. Djokovic 6-4 7-6 (7-4) 6-2