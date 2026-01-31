Alcaraz-Djokovic: è questa la finale del singolare maschile agli Australian Open 2026. Il numero 1 del mondo, reduce dalla maratona di cinque ore e mezza in semifinale con Zverev, è alla sua prima finale a Melbourne: vincendo completerebbe il Career Grand Slam e sarebbe il più giovane a farlo nell'era Open a nemmeno 23 anni. Carlos in carriera ha vinto due volte a testa Roland Garros, Wimbledon e US Open. Da valutare il problema alla gamba destra che lo ha rallentato nella semifinale con Zverev. Djokovic giocherà invece la sua 38^ finale Slam e andrà a caccia del 25° titolo, l'11° a Melbourne dove già è recordman. Si gioca domenica mattina alle 9.30 sulla Rod Laver Arena.