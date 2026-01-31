Arriva 'Circoletto Rosso', la nuova newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis!

Offerte Sky
Da lunedì 2 febbraio una newsletter monotematica per tutti i clienti di Sky Insider. E' curata da Angelo Carotenuto e interamente dedicata alla bellezza del tennis. Come avrai intuito dal nome è anche un omaggio al grande Rino Tommasi e al suo celebre modo di dire in telecronaca su Sky. Per riceverla devi cliccare QUI o sul link sotto e mettere una spunta verde sulla tua pagina profilo. 

Quante cose ci sono dentro il tennis. In principio ne guardavamo i gesti, la loro eleganza, l'armonia dei corpi, erano i tempi del serve-and-volley e delle racchette di legno. Gianni Clerici li chiamava "i gesti bianchi". Quando il gioco è uscito dalla sua cerchia d'élite per entrare nel cuore delle masse, tra le sue pieghe si è infilato il sentimento: il giornalista americano Bud Collins al Foro Italico una volta disse che "gli inglesi hanno forse inventato il tennis, ma gli italiani lo hanno umanizzato". 

Col tempo abbiamo imparato che oltre ai gesti e al sentimento, si tratta pure di una faccenda di psicologia, il tennis è un gioco che comincia dentro la testa, la propria testa, e il primo avversario di un tennista è sé stesso. Adriano Panatta riassume dicendo che lo ha inventato il diavolo. E poi ci sono i rivolgimenti della storia e della società. Nel suo saggio Histoire de la boxe, Alexis Philonenko considera che il tennis è il pugilato di oggi, non solo perché si tratta di "un combattimento che attrae gli animi" ma perché "la motivazione dei giovani che si orientano verso il tennis è la stessa che alcuni decenni or sono spinse altri giovani verso la boxe: guadagnare denaro e diventare famosi". Dove c'erano i ragazzi delle cantine di Harlem ora ci sono le ragazze dell'Est. 

Non è finita, perché dentro il tennis c'è la letteratura, per quella sua capacità di riprodurre simbolicamente un dialogo, un andare e tornare della palla che assomiglia a quello delle frasi e delle parole. Piaceva a Tolstoj, a Foster Wallace e Il Giardino dei Finzi Contini di Bassani non sarebbe lo stesso senza il tennis. Ma oltre alla cultura umanistica, nel tennis c'è quella scientifica: ci sono le statistiche, "il gioco percentuale" come lo chiamava Roberto Lombardi, ci sono i numerini così cari a Rino Tommasi

Per raccontare tutto questo, per raccontare questo sport che in Italia in certe occasioni insidia il calcio, nasce una nuova newsletter per gli abbonati di Sky Sport Insider. Si chiama Circoletto Rosso - un dichiarato omaggio a Rino Tommasi e alla sua invenzione in telecronaca.

 

Arriva da lunedì 2 febbraio, sarà quindicinale, ma all'occorrenza anticiperà l'uscita per seguire i passaggi principali della stagione. Racconterà cosa succede in chiave analitica: le storie, i personaggi, le tendenze. Ci preparerà ai tornei in arrivo con temi e anticipazioni. Raccoglierà i colpi più belli che si sono visti in giro, le curiosità, cosa si dice nel mondo, gli anniversari, i romanzi che parlano di palline e racchette. Uno sport dove si può vincere senza fare più punti dell'avversario, l'unico sport che comprende l'errore, l'unico che ha previsto cioè nel suo regolamento una seconda possibilità: con la seconda di servizio. Per dirci forse che pure le gradi stelle sono umane. 

