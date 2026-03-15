SINNER-MEDVEDEV LIVE ALLE 22 SU SKY SPORT TENNIS

Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner a caccia del titolo al Masters 1000 di Indian Wells: l'ultimo ostacolo è Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria su Carlos Alcaraz. La finale sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 22, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Medvedev arriva a questa sfida con una serie aperta di nove vittorie consecutive tra Dubai(dove ha vinto il titolo senza giocare la finale per il ritiro di Griekspoor) e Indian Wells. L'ultimo ko a Doha, contro Stefanos Tsitsipas
Il warm up di Sinner prima della finale
Medvedev torna a giocare oggi una finale Masters 1000 due anni dopo l'ultima volta, proprio a Indian Wells. In California ha giocato due finali (nel 2023 e nel 2024) entrambe perse contro Carlos Alcaraz
Sinner giocherà oggi la prima finale del 2026, la 34esima della carriera. Jannik andrà a caccia del 25° titolo nel circuito maggiore
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Sinner va a caccia dell'ultimo grande torneo sul cemento che manca nella sua bacheca. Jannik ha vinto i due slam che si giocano su questa superficie (Aus Open e US Open) e 5 Masters 1000 su 6 (Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi)
Per la quarta volta nella storia del torneo di Indian Wells ci sono due finalisti che hanno raggiunto l'ultimo atto senza perdere set. Era successo solo nel 1990 (con Agassi ed Edberg), nel 2007 (con Djokovic e Nadal) e nel 2015 (con Djokovic e Federer)
Il cammino di Medvedev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Tabilo 6-4, 6-2
- 3° turno: vs Baez 6-4, 6-0
- Ottavi: vs Michelsen 6-2, 6-4
- Quarti: vs Draper 6-1, 7-5
- Semifinali: vs Alcaraz 6-3, 7-6
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Svrcina 6-1, 6-1
- 3° turno: vs Shapovalov 6-3, 6-2
- Ottavi: vs Fonseca 7-6, 7-6
- Quarti: vs Tien 6-1, 6-2
- Semifinali: vs Zverev 6-2, 6-4
Sinner e Medvedev si ritroveranno di fronte un anno e mezzo dopo l'ultima volta. Era novembre 2024 quando Jannik sconfisse il russo, ottava vittoria nelle ultime nove partite disputate fra di loro
Sinner-Medvedev, sarà l'atto XVI: tutti i PRECEDENTIVai al contenuto
La finale è in programma alle ore 22, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale al Masters 1000 di Indian Wells: a contendersi il titolo sono Jannik Sinner e Daniil Medvedev