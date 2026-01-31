Jannik Sinner ha affidato ai suoi canali social un saluto a tutti i tifosi il giorno dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic: "Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto. Congratulazioni a Nole, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per tutto il supporto delle ultime due settimane. Il lavoro continua. Ci rivediamo presto"

