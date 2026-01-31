Offerte Sky
Sinner sui social: "Ho dato tutto, ma non era la mia giornata agli Australian Open"

sui social

Jannik Sinner ha affidato ai suoi canali social un saluto a tutti i tifosi il giorno dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic: "Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto. Congratulazioni a Nole, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per tutto il supporto delle ultime due settimane. Il lavoro continua. Ci rivediamo presto"

Djokovic: "La mia più bella partita in Australia"

aus open

Il serbo ha parlato dopo l'incredibile vittoria contro Jannik Sinner in semifinale agli...

Sinner: "Ho dato tutto, sconfitta da accettare"

aus open

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli...

Sabalenka-Rybakina, finale donne sabato alle 9.30

aus open

Sabato alle 9.30 italiane va in scena sulla Rod Laver Arena la finale del singolare femminile...

Passante super di Sinner, Djokovic stremato

video

Super punto di Jannik Sinner agli Australian Open. Nel corso della semifinale contro Novak...

Alcaraz batte Zverev e omaggia Alonso così. FOTO

aus open

Dopo l'incredibile vittoria in semifinale contro Zverev agli Australian Open, Carlos Alcaraz ha...
