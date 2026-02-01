Atp Montpellier e Wta Abu Dhabi, dove vedere in tv e streamingguida tv
Il grande tennis prosegue dopo gli Australian Open, con quattro tornei da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel circuito Atp si gioca il 250 di Montpellier, tra le donne in campo ad Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava
Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 1° a domenica 8 febbraio 2026: uno del circuito maschile ATP, tre del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgerà:
- ATP 250 Open Occitanie, Montpellier (France)
In ambito femminile:
- WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open, Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
- WTA 250 Transylvania Open powered by Kaufland, Cluj-Napoca (Romania)
- WTA 250 Ostrava Open, Ostrava (Repubblica Ceca)
Sky Sport Tennis il campo centrale
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA
La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica 1° febbraio
- Dalle 12 alle 22 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei
Lunedì 2 febbraio
- Dalle 10 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 20.15 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Mix il meglio dei tornei
Martedì 3 febbraio
- Dalle 10 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 15.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Mix il meglio dei tornei
Mercoledì 4 febbraio
- Dalle 10 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 16.15 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei
- Dalle 10 alle 19 in diretta su Sky Sport Mix il meglio dei tornei
Giovedì 5 febbraio
- Dalle 13 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei
- Dalle 13 alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei
- Dalle 13 alle 22.30 in diretta su Sky Sport Mix il meglio dei tornei
Venerdì 6 febbraio
- Su Sky Sport Tennis alle 14.30 1° quarto ATP Montpellier; alle 16.30 2° quarto ATP Montpellier; alle 18.30 3° quarto ATP Montpellier; alle 20.30 4° quarto ATP Montpellier
- Su Sky Sport Uno alle 15 1^ semifinale WTA Abu Dhabi; alle 17 2^ semifinale WTA Abu Dhabi
- Su Sky Sport Max alle 16 1^ semifinale WTA Cluj-Napoca; alle 18 2^ semifinale WTA Cluj-Napoca
- Su Sky Sport Mix alle 16 1^ semifinale WTA Ostrava; alle 18 2^ semifinale WTA Ostrava
Sabato 7 febbraio
- Su Sky Sport Tennis alle 15 1^ semifinale ATP Montpellier; alle 16.30 2^ semifinale ATP Montpellier
- Su Sky Sport Arena alle 14 finale WTA Abu Dhabi
- Su Sky Sport Mix alle 15.30 finale WTA Cluj-Napoca
- Su Sky Sport 258 alle 16 finale WTA Ostrava
Domenica 8 febbraio
- Su Sky Sport Uno alle 15 finale ATP Montpellier