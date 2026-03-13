Jannik Sinner è concentrato sul campo, dove sabato affronterà Zverev nella semifinale, ma Indian Wells è stata anche l'occasione per fare un veloce salto nel tempo con i ricordi e rivedere vecchie conoscenze. Tanti i selfie a cui, come d'abitudine, si è prestato il campione italiano e nel circuito ha fatto anche una foto di gruppo che gli è rimasta impressa. Perché tra le persone nello scatto c'era anche Caroline, la raccattapalle divenuta nota nel 2024 proprio grazie a Jannik. L'altoatesino l'ha riconosciuta e le ha ricordato l'aneddoto dell'ombrello, tra le risate dei presenti.