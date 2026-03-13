Sinner a Indian Wells: fa una foto di gruppo e rivede la raccattapalleindian wells
A Indian Wells 2024, Sinner si era reso protagonista di un dolce momento quando aveva coperto sotto l'ombrello la raccattapalle Caroline. A due anni di distanza i due si sono rivisti: merito di una foto casuale...
Jannik Sinner è concentrato sul campo, dove sabato affronterà Zverev nella semifinale, ma Indian Wells è stata anche l'occasione per fare un veloce salto nel tempo con i ricordi e rivedere vecchie conoscenze. Tanti i selfie a cui, come d'abitudine, si è prestato il campione italiano e nel circuito ha fatto anche una foto di gruppo che gli è rimasta impressa. Perché tra le persone nello scatto c'era anche Caroline, la raccattapalle divenuta nota nel 2024 proprio grazie a Jannik. L'altoatesino l'ha riconosciuta e le ha ricordato l'aneddoto dell'ombrello, tra le risate dei presenti.
Cosa era successo
Il primo incontro tra i due si era materializzato proprio in semifinale, con Sinner opposto ad Alcaraz. Dopo pochi minuti dall'inizio, la pioggia aveva costretto il match all'interruzione e a quel punto Jannik aveva chiesto un ombrello per coprire la raccattapalle Caroline dal maltempo. Qualche chiacchiera scambiata sotto l'ombrello, ad aggiungere un'emozione alla già presente forte tensione emotiva per via del match, prima della ripresa della sfida. E ora questo nuovo siparietto da regalare ai ricordi di quest'edizione.