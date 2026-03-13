Offerte Sky
Atp e Wta Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

wta indian wells

Giornata di semifinali femminili a Inidian Wells. La numero 1 al mondo Sabalenka sfida Noskova. In campo per un posto in finale anche Rybakina-Svitolina. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Nuovo giorno al Masters 1000 di Indian Wells da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. In California spazio alle semifinali femminili. In campo ci sarà la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. Reduce dal successo in due set contro la canadese Mboko, la bielorussa se la vedrà contro la 21enne ceca Linda Noskova, numero 14 del ranking Wta e in semifinale dopo la vittoria contro la qualificata australiana Gisbon al terzo set. Sarà la seconda sfida tra le due, che non si affrontano dalla finale di Adelaide del 2023, dove a vincere fu Sabalenka per 6-3, 7-6. Da non perdere anche la sfida tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina. La kazaka, numero 3 del ranking e alla prima semifinale a Indian Wells dopo la vittoria nel 2023, ha eliminato la numero 5 al mondo Jessica Pegula, mentre l'ucraina (che giocherà la 15^ semifinale '1000') ha sconfitto la numero 2 Iga Swiatek in tre set. Rybakina e Svitolina si affronteranno per la settima volta a livello Wta, con la situazione in perfetta parità nei precedenti (3-3).

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • Sky Sport Tennis:dalle 19 semifinale/1 doppio maschile, dalle 21 semifinale/2 doppio maschile, dalle 24 semifinale/1 singolare femminile, dalle 2 semifinale/2 singolare femminile
  • Sky Sport Uno: dalle 24 semifinale/1 singolare femminile, dalle 2 semifinale/2 singolare femminile (fino alle 3.15)

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

