Nuovo giorno al Masters 1000 di Indian Wells da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW . In California spazio alle semifinali femminili. In campo ci sarà la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka . Reduce dal successo in due set contro la canadese Mboko, la bielorussa se la vedrà contro la 21enne ceca Linda Noskova , numero 14 del ranking Wta e in semifinale dopo la vittoria contro la qualificata australiana Gisbon al terzo set. Sarà la seconda sfida tra le due, che non si affrontano dalla finale di Adelaide del 2023, dove a vincere fu Sabalenka per 6-3, 7-6. Da non perdere anche la sfida tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina . La kazaka, numero 3 del ranking e alla prima semifinale a Indian Wells dopo la vittoria nel 2023, ha eliminato la numero 5 al mondo Jessica Pegula, mentre l'ucraina (che giocherà la 15^ semifinale '1000') ha sconfitto la numero 2 Iga Swiatek in tre set. Rybakina e Svitolina si affronteranno per la settima volta a livello Wta , con la situazione in perfetta parità nei precedenti (3-3).

