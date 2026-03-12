Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Zverev in semifinaleatp indian wells
Sascha Zverev supera il francese Fils in due set e diventa il quinto giocatore di sempre (dopo i Fab4) ad aver raggiunto le semifinali in tutti i Masters 1000. Il tedesco attende adesso Sinner o Tien.
Mancava solo Indian Wells tra le semifinali dei Masters 1000 a Sascha Zverev. Adesso il cerchio si è chiuso per il tennista tedesco, in semifinale nella Coachella Valley grazie alla netta vittoria su Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Una partita di altissimo livello da parte di Zverev, inattaccabile al servizio e preciso negli scambi (soltanto 3 errori gratuiti commessi). Il n. 4 al mondo diventa così il quinto giocatore di sempre dopo Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray ad aver raggiunto le semifinali in tutti i Masters 1000 attualmente in calendario
Indian Wells, i risultati dei quarti di finale
UOMINI
- Fils (Fra) - Zverev (Ger) 2-6, 3-6
- Alcaraz (Esp) - Norrie (Gbr)
- Draper (Gbr) - Medvedev
DONNE
- Sabalenka - Mboko (Can) 7-6, 6-4
- Noskova (Cze) - Gibson (Aus)
- Svitolina (Ukr) - Swiatek (Pol)
- Pegula (Usa) - Rybakina (Kaz)