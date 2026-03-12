Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Zverev in semifinale

atp indian wells

Sascha Zverev supera il francese Fils in due set e diventa il quinto giocatore di sempre (dopo i Fab4) ad aver raggiunto le semifinali in tutti i Masters 1000. Il tedesco attende adesso Sinner o Tien. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-TIEN LIVE

Mancava solo Indian Wells tra le semifinali dei Masters 1000 a Sascha Zverev. Adesso il cerchio si è chiuso per il tennista tedesco, in semifinale nella Coachella Valley grazie alla netta vittoria su Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Una partita di altissimo livello da parte di Zverev, inattaccabile al servizio e preciso negli scambi (soltanto 3 errori gratuiti commessi). Il n. 4 al mondo diventa così il quinto giocatore di sempre dopo Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray ad aver raggiunto le semifinali in tutti i Masters 1000 attualmente in calendario

Leggi anche

Sinner-Tien tra poco LIVE su Sky Sport Tennis

Indian Wells, i risultati dei quarti di finale

UOMINI

  • Fils (Fra) - Zverev (Ger) 2-6, 3-6
  • Alcaraz (Esp) - Norrie (Gbr)
  • Draper (Gbr) - Medvedev

DONNE

  • Sabalenka - Mboko (Can) 7-6, 6-4
  • Noskova (Cze) - Gibson (Aus)
  • Svitolina (Ukr) - Swiatek (Pol)
  • Pegula (Usa) - Rybakina (Kaz)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Tien e non solo: i quarti LIVE su Sky

atp indian wells

A Indian Wells si giocano i quarti di finale: Jannik Sinner affronta Learner Tien. In campo anche...

Alcaraz ai quarti, Djokovic battuto da Draper

atp indian wells

Alcaraz non sbaglia e batte il numero 13 del seeding Ruud per 6-1, 7-6. Il numero 1 al mondo...

Sinner-Tien LIVE giovedì alle 21 su Sky Sport

atp indian wells

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo sfida nei...

Tien: "Sinner ti toglie la racchetta di mano"

atp indian wells

Il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells spiega cosa significhi giocare contro Jannik:...

In campo Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky

atp indian wells

Il primo Masters 1000 della stagione conclude gli ottavi di finale. L'uomo più atteso è...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS