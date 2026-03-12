SINNER-TIEN LIVE ALLE 21 SU SKY SPORT TENNIS

Sinner-Tien all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo affronta l'americano Learner Tien (testa di serie numero 25) per un posto in semifinale. Il match, in programma per le 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner vanta una striscia di 8 vittorie consecutive a livello '1000' (16-0 nei set) dopo aver vinto il titolo a Parigi l'anno scorso. Il numero due al mondo punta alla sua 14^ semifinale in un Masters 1000.
Jannik Sinner punta a eguagliare il suo miglior risultato al Masters 1000 di Indian Wells e a raggiungere la sua terza semifinale in California.
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca: 7-6, 7-6 il risultato finale in favore di Jannik. Nel video gli highlights della sfida.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima della 1: Draper (Gbr) vs Medvedev
- non prima delle 3: Alcaraz (Esp) vs Norrie (Gbr)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Sabalenka vs Mboko (Can)
- non prima delle 21: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Arena
- ore 24: ERRANI/PAOLINI vs Siniakova/Townsend
- non prima delle 3: Alcaraz (Esp) vs Norrie (Gbr)
SKY SPORT ARENA (204)
- LIVE: FIls (Fra) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 21: Noskova (Cze) vs Gibson (Aus)
- non prima delle 22.30: Svitolina (Ukr) vs Swiatek (Pol)
- non prima della 1: Draper (Gbr) vs Medvedev
Si gioca per un posto in semifinale contro il vincente del match tra Zverev e Fils (in campo in questo momento su Sky Sport Arena).
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida tra Sinner e Tien.
È il giorno dei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. In campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Learner Tien.