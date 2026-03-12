Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Tien all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita

live atp indian wells

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo affronta l'americano Learner Tien (testa di serie numero 25) per un posto in semifinale. Il match, in programma per le 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

in evidenza

SINNER-TIEN LIVE ALLE 21 SU SKY SPORT TENNIS

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Tien su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Sinner vanta una striscia di 8 vittorie consecutive a livello '1000' (16-0 nei set) dopo aver vinto il titolo a Parigi l'anno scorso. Il numero due al mondo punta alla sua 14^ semifinale in un Masters 1000.

Jannik Sinner punta a eguagliare il suo miglior risultato al Masters 1000 di Indian Wells e a raggiungere la sua terza semifinale in California.

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca: 7-6, 7-6 il risultato finale in favore di Jannik. Nel video gli highlights della sfida.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • non prima della 1: Draper (Gbr) vs Medvedev
  • non prima delle 3: Alcaraz (Esp) vs Norrie (Gbr)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE: Sabalenka vs Mboko (Can)
  • non prima delle 21: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 24: ERRANI/PAOLINI vs Siniakova/Townsend
  • non prima delle 3: Alcaraz (Esp) vs Norrie (Gbr)

SKY SPORT ARENA (204)

  • LIVE: FIls (Fra) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 21: Noskova (Cze) vs Gibson (Aus)
  • non prima delle 22.30: Svitolina (Ukr) vs Swiatek (Pol)
  • non prima della 1: Draper (Gbr) vs Medvedev

Si gioca per un posto in semifinale contro il vincente del match tra Zverev e Fils (in campo in questo momento su Sky Sport Arena).

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida tra Sinner e Tien.

Dove vedere Sinner-Tien

Il match è in programma per le ore 21 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

È il giorno dei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. In campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Learner Tien.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Tien e non solo: i quarti LIVE su Sky

atp indian wells

A Indian Wells si giocano i quarti di finale: Jannik Sinner affronta Learner Tien. In campo anche...

Alcaraz ai quarti, Djokovic battuto da Draper

atp indian wells

Alcaraz non sbaglia e batte il numero 13 del seeding Ruud per 6-1, 7-6. Il numero 1 al mondo...

Sinner-Tien LIVE giovedì alle 21 su Sky Sport

atp indian wells

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo sfida nei...

Tien: "Sinner ti toglie la racchetta di mano"

atp indian wells

Il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells spiega cosa significhi giocare contro Jannik:...

In campo Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky

atp indian wells

Il primo Masters 1000 della stagione conclude gli ottavi di finale. L'uomo più atteso è...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS