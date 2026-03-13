Sinner-Zverev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streamingatp indian wells
Una delle due semifinali al Masters 1000 di Indian Wells opporrà Jannik Sinner ad Alexander Zverev: sarà l'11° confronto tra i due. Il match si giocherà sabato 14 marzo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sarà Sascha Zverev l'ultimo ostacolo sulla strada di Jannik Sinner per cercare di approdare all'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro arriva all'appuntamento della semifinale dopo non aver concesso neanche un set ai rivali in campo: un percorso netto che lo ha visto eliminare uno dopo l'altro Svrcina, Shapovalov, Fonseca e Tien. Di fronte ci sarà il n. 4 al mondo, contro cui Jannik ha già giocato dieci volte in carriera, ma mai in questo 2026. Il tedesco si è conquistato la semifinale dopo aver battuto Berrettini all'esordio (6-3, 6-4), Nakashima (l'unica volta in cui ha perso un set), Tiafoe e Fils. Entrambi vanno a caccia del primo trionfo a Indian Wells. Il match tra Sinner e Zverev è in programma nella giornata di sabato 14 marzo, con orario da definire, e sarà in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 del telecomando Sky) e in streaming su NOW.
I precedenti
Sarà l'undicesima sfida tra i due, con i precedenti che vedono Jannik avanti 6-4 su Sascha. La prima volta fu al Roland Garros del 2020 e nello stesso anno si incrociarono in semifinale, in occasione dell'Atp 250 di Colonia dove vinse il tedesco 'padrone di casa'. In semifinale si sono poi incontrati anche al Masters 1000 di Cincinnati (2024) e a quello di Parigi (2025), con l'obiettivo finale centrato entrambe le volte dall'altoatesino.
- Atp Roland Garros 2020 (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- Atp Colonia 2020 (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- Atp Us Open 2021 (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- Atp Monte-Carlo 2022 (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- Atp Us Open 2023 (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- Atp Cincinnati 2024 (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- Atp Australian Open 2025 (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- Atp Vienna 2025 (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- Atp Parigi 2025 (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- Atp Finals 2025 (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3