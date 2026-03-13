Sarà Sascha Zverev l'ultimo ostacolo sulla strada di Jannik Sinner per cercare di approdare all'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro arriva all'appuntamento della semifinale dopo non aver concesso neanche un set ai rivali in campo: un percorso netto che lo ha visto eliminare uno dopo l'altro Svrcina, Shapovalov, Fonseca e Tien. Di fronte ci sarà il n. 4 al mondo, contro cui Jannik ha già giocato dieci volte in carriera, ma mai in questo 2026. Il tedesco si è conquistato la semifinale dopo aver battuto Berrettini all'esordio (6-3, 6-4), Nakashima (l'unica volta in cui ha perso un set), Tiafoe e Fils. Entrambi vanno a caccia del primo trionfo a Indian Wells. Il match tra Sinner e Zverev è in programma nella giornata di sabato 14 marzo, con orario da definire, e sarà in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 del telecomando Sky) e in streaming su NOW.