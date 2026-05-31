Si apre il programma degli ottavi di finale al Roland Garros con la parte bassa del tabellone, che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie n.2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca-Ruud e sul derby spagnolo Jodar-Carreno. Tra le donne tocca a Swiatek e Svitolina

Si entra nelle fasi calde, anzi caldissime viste le temperature di questi ultimi giorni, al Roland Garros. Sarà una domenica di ottavi di finale, che vedrà impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie n.2, il tedesco Sascha Zverev, impegnato contro il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca-Ruud e sul derby spagnolo Jodar-Carreno. Tra le donne in campo la quattro volte campionessa a Parigi, la polacca Iga Swiatek e la campionessa degli Internazionali d'Italia, l'ucraina Elina Svitolina.