Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

Si apre il programma degli ottavi di finale al Roland Garros con la parte bassa del tabellone, che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie n.2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca-Ruud e sul derby spagnolo Jodar-Carreno. Tra le donne tocca a Swiatek e Svitolina

TUTTI I RISULTATI LIVE

Si entra nelle fasi calde, anzi caldissime viste le temperature di questi ultimi giorni, al Roland Garros. Sarà una domenica di ottavi di finale, che vedrà impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie n.2, il tedesco Sascha Zverev, impegnato contro il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca-Ruud e sul derby spagnolo Jodar-Carreno. Tra le donne in campo la quattro volte campionessa a Parigi, la polacca Iga Swiatek e la campionessa degli Internazionali d'Italia, l'ucraina Elina Svitolina

Roland Garros, il programma di domenica dei singolari

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 11 - Kostyuk (Ukr) vs Swiatek (Pol)
  • a seguire - Svitolina (Ukr) vs Bencic (Sui)
  • non prima delle 15.30 - De Jong (Ned) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 20.15 - Ruud (Nor) vs Fonseca (Bra)

CAMPO SUZANNE-LENGLEN

  • ore 11 - Cirstea (Rou) vs X. Wang (Chn)
  • a seguire - Jodar (Esp) vs Carreno Busta (Esp)
  • a seguire - Andreeva vs Teichmann (Sui)
  • a seguire - Mensik (Cze) vs Rublev

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Arnaldi agli ottavi: Collignon battuto in 5 set

roland garros

Matteo Arnaldi torna dopo due anni negli ottavi del Roland Garros grazie a una splendida vittoria...

J. Cerundolo vince dopo 6h, fuori il fratello Fran

roland garros

Una vittoria e una sconfitta per la famiglia Cerundolo: Juan Manuel vince dopo 5 ore e 58 minuti...

Berrettini commosso: "Merito di stare qui"

roland garros

Commosso per il ritorno alla seconda settimana di uno Slam dopo tre anni dall’ultima volta,...

Berrettini agli ottavi: Comesana ko dopo 5h13'

roland garros

Vittoria monumentale di Matteo Berrettini che batte Francisco Comesana al super tiebreak del...

Nole celebra Fonseca: "Ha davanti grande carriera"

sui social

Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS