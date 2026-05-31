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Roland Garros 2026, i risultati di oggi in diretta live

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Al Roland Garros domenica dedicata agli ottavi di finale. Quinto set decisivo nel derby spagnolo tra Carreno e Jodar, con il 19enne madrileno che ha recuperato due set di svantaggio. Sullo Chatrier in campo Sascha Zverev contro l'olandese De Jong. Più tardi Mensik-Rublev, stasera Ruud-Fonseca. Nel femminile esce la 4 volte campionessa Iga Swiatek. Segui i risultati in tempo reale

RISULTATI LIVE - TABELLONE

Swiatek eliminata: vince Kostyuk

Nel torneo femminile la sorpresa di giornata è l'eliminazione di Iga Swiatek, quattro volte campionessa a Parigi. La polacca ha perso contro Marta Kostyuk con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 40 minuti. Per l'ucraina sono 16 vittorie su 16 quest'anno sulla terra rossa: ai quarti sarà derby per lei con Elina Svitolina che ha superato in rimonta Belinda Bencic. Ai quarti c'è anche Sorana Cirstea che torna tra le migliori otto al Roland Garros 17 anni dopo l'ultima volta grazie alla vittoria sulla cinese Wang in due set (6-3, 7-6).

Roland Garros, i risultati di oggi

UOMINI

  • Jodar (Esp) - Carreno Busta (Esp)
  • De Jong (Ned) - Zverev (Ger)
  • Mensik (Cze) - Rublev
  • Ruud (Nor) - Fonseca (Bra)

DONNE

  • Cirstea (Rou) - Wang Xiy. (Chn) 6-3, 7-6
  • Kostyuk (Ukr) - Swiatek (Pol) 7-5, 6-1
  • Svitolina (Ukr) - Bencic (Sui) 4-6, 6-4, 6-0
  • Andreeva - Teichmann (Sui)

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