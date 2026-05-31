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Roland Garros, Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio

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Nona vittoria nelle ultime dieci partite per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che raggiungono i quarti del Roland Garros grazie al successo su Paul/Willis. Una prestazione di grande livello degli azzurri che al prossimo turno sfideranno Nouza/Oberleitner 

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la loro marcia al Roland Garros. Gli azzurri sono ai quarti di finale grazie al successo sull'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con un netto 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. La nona vittoria nelle ultime dieci partite per Bole e Wave, autori di una prestazione impeccabile. Al servizio hanno raccolto il massimo, con l'81% di punti vinti con la prima e 4 palle break annullate. In più 26 vincenti a referto, contro soli 15 gratuiti commessi. Agli azzurri è bastato un break per set: nel primo è arrivato al decimo gioco, nel secondo al sesto game. Teste di serie numero 5 del torneo, Bolelli e Vavassori affronteranno nei quarti di finale la coppia formata dal ceco Nouza e dall'austriaco Oberleitner.

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