Darderi in finale all'Atp Buenos Aires: Baez battuto in due set

atp buenos aires

Compleanno speciale per Luciano Darderi, che conquista la finale dell'Atp 250 di Buenos Aires battendo l'argentino Baez per 7-6, 6-1. Sfiderà Francisco Cerundolo per il titolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi è in finale all'Atp 250 di Buenos Aires. Nel giorno del suo 24° compleanno, l'italoargentino ha sconfitto Sebastian Baez (numero 34 al mondo) con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 18 minuti di gioco. Per Darderi si tratta delle 12^ vittoria sulla terra rossa. Sfiderà nella sua 5^ finale a livello Atp Francisco Cerundolo (2-2 nei precedenti).

La cronaca del match

Primo set all'insegna dell'equilibrio, con nessuna palla break avuta a disposizione da parte di entrambi i giocatori. Proprio per questo è stato decisivo il tiebreak, dominato da Darderi che ha poi vinto il primo parziale col punteggio di 7-6 in 51 minuti. Nel secondo set, invece, Baez ha commesso più errori e Darderi è stato perfetto ad approfittarne subito: ben tre i break conquistati dall'italoargentino, che ha portato a casa il match chiudendo il secondo parziale 6-1.

