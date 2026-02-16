Non solo Sinner e Cocciaretto: il programma su Sky

Quattro tornei al via da oggi, a partire dal 500 di Doha, dove Sinner debutta contro Machac. Sul circuito Atp si gioca anche a DelRay Beach e Rio de Janeiro (protagonisti Berrettini e Darderi), mentre in Wta parte il 1000 di Dubai, con Cocciaretto che sfida Raducanu. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia un'altra grande settimana di tennis, con quattro tornei al via e che vedranno tanti azzurri protagonisti, tra cui Sinner che riparte dopo gli Aus Open insieme al numero 1 del ranking, Alcaraz. Jannik fa il suo esordio oggi all'Atp 500 di Doha: di fronte avrà il ceco Machac, che ha battuto entrambe le volte nei due precedenti del 2024. Sul circuito Wta, invece, si gioca il 1000 di Dubai ed Elisabetta Cocciaretto inizia il torneo contro Raducanu, n. 25 al mondo. Tra gli uomini si gioca anche l'Open 250 di DelRay Beach e l'Atp 500 di Rio de Janeiro, con Berrettini che affronterà un qualificato o un lucky loser dopo il ritiro di Sonego, oltre a Darderi che - reduce dalla finale persa a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo - se la vedrà col fratello dell'argentino, Juan Manuel. Tornei da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 12 - Wta Dubai: COCCIARETTO (Ita) vs Raducanu (Gbr)
- ore 17.30 - Atp Doha: Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Atp Doha: Zayid (Qat) vs Popyrin (Aus)
- non prima delle 13 - Atp Doha: Mensik (Cze) vs Choinski (Gbr)
- non prima delle 15 - Atp Doha: Fils (Fra) vs Majchrzak (Pol)
- ore 17.30 - Atp Doha: Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
- a seguire - Atp Doha: Medvedev vs J. Shang (Chn)
- a seguire, non prima delle 20.30 - Atp DelRay Beach: Vacherot (Mon) vs Michelsen (Usa)
- a seguire, non prima delle 22 - Atp Rio de Janeiro
- non prima delle 24 - Atp DelRay Beach: Shimabukuru (Jpn) vs Giron (Usa)
- non prima delle 2 - Atp Dallas: Hijikata (Aus) vs Tiafoe (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.