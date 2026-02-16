Non solo Sinner e Cocciaretto: il programma su Sky

Inizia un'altra grande settimana di tennis, con quattro tornei al via e che vedranno tanti azzurri protagonisti, tra cui Sinner che riparte dopo gli Aus Open insieme al numero 1 del ranking, Alcaraz. Jannik fa il suo esordio oggi all'Atp 500 di Doha: di fronte avrà il ceco Machac , che ha battuto entrambe le volte nei due precedenti del 2024. Sul circuito Wta, invece, si gioca il 1000 di Dubai ed Elisabetta Cocciaretto inizia il torneo contro Raducanu , n. 25 al mondo. Tra gli uomini si gioca anche l' Open 250 di DelRay Beach e l' Atp 500 di Rio de Janeiro , con Berrettini che affronterà un qualificato o un lucky loser dopo il ritiro di Sonego , oltre a Darderi che - reduce dalla finale persa a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo - se la vedrà col fratello dell'argentino, Juan Manuel. Tornei da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.