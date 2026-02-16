Il carrarino, ancora alle prese con l'infortunio subito agli Australian Open, ha comunicato sui social che salterà l'Atp 500 di Acapulco: "Ho effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo"

Lorenzo Musetti non giocherà l'Atp 500 di Acapulco, in programma dal 23 febbraio al 1° marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso carrarino con un messaggio sui social. Musetti, che era già stato costretto a saltare i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, non ha ancora ricevuto il via libera per tornare in campo e dovrà dunque continuare la riabilitazione. Il carrarino è ancora out per l'infortunio che lo ha costretto al ritiro contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open.