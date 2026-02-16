Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti: "Non giocherò ad Acapulco, devo continuare la mia riabilitazione"

Tennis

Il carrarino, ancora alle prese con l'infortunio subito agli Australian Open, ha comunicato sui social che salterà l'Atp 500 di Acapulco: "Ho effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo"

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Lorenzo Musetti non giocherà l'Atp 500 di Acapulco, in programma dal 23 febbraio al 1° marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso carrarino con un messaggio sui social. Musetti, che era già stato costretto a saltare i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, non ha ancora ricevuto il via libera per tornare in campo e dovrà dunque continuare la riabilitazione. Il carrarino è ancora out per l'infortunio che lo ha costretto al ritiro contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open.

Il messaggio di Musetti sui social

"Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l'ora di tornare a competere!".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Musetti ancora out: "Non giocherò ad Acapulco"

Tennis

Il carrarino, ancora alle prese con l'infortunio subito agli Australian Open, ha comunicato sui...

Sinner agli ottavi: Machac battuto 6-1, 6-4

atp doha

Buona la prima per Jannik Sinner. Al debutto all'Atp 500 di Doha, il numero 2 al mondo ha battuto...

Non solo Sinner: il programma su Sky

Tennis

Quattro tornei al via da oggi, a partire dal 500 di Doha, dove Sinner debutta contro Machac. Sul...

Darderi battuto a Buenos Aires: trionfa Cerundolo

atp buenos aires

Si spegne in finale il sogno di Luciano Darderi di trionfare all'Atp 250 di Buenos Aires: in...

Sinner-Machac su Sky Sport Uno, LIVE dalle 17.30

atp doha

Lunedì 16 febbraio Sinner sfida il ceco Machac nel debutto all'Atp 500 di Doha (2-0 a favore di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS