Martedì di tennis da non perdere e da seguire come sempre tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel Wta 1000 di Dubai è il giorno del debutto di Jasmine Paolini . Per l'azzurra, reduce dalla sconfitta al secondo turno a Doha contro Sakkari, c'è la filippina Alexandra Eala. All'Atp 500 di Rio de Janeiro tre gli italiani protagonisti: Matteo Berrettini affronterà il lucky loser Tomas Barrios Vera (che ha preso il posto di Sonego), mentre la testa di serie numero 2 Luciano Darderi se la vedrà contro Juan Manuel Cerundolo. Francesco Passaro sfiderà il qualificato Dino Prizmic. Italia presente anche all'Atp 250 di Delray Beach con Mattia Bellucci in campo contro Miomir Kecmanovic. All'Atp 500 di Doha, invece, dopo il debutto vincente di Jannik Sinner tocca a Bolelli/Vavassori nel doppio e al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

