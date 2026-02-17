Offerte Sky
Atp Doha, Atp Rio de Janeiro e Wta Dubai, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Cinque gli italiani in singolare (più il doppio) protagonisti nella giornata di martedì 17 febbraio: Paolini debutta al Wta 1000 di Dubai, mentre Berrettini, Darderi e Passaro scendono in campo nel '500' di Rio de Janeiro. A Delray Beach gioca Bellucci. All'Atp 500 di Doha spazio a Bolelli/Vavassori e al numero 1 al mondo Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Martedì di tennis da non perdere e da seguire come sempre tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel Wta 1000 di Dubai è il giorno del debutto di Jasmine Paolini. Per l'azzurra, reduce dalla sconfitta al secondo turno a Doha contro Sakkari, c'è la filippina Alexandra Eala. All'Atp 500 di Rio de Janeiro tre gli italiani protagonisti: Matteo Berrettini affronterà il lucky loser Tomas Barrios Vera (che ha preso il posto di Sonego), mentre la testa di serie numero 2 Luciano Darderi se la vedrà contro Juan Manuel Cerundolo. Francesco Passaro sfiderà il qualificato Dino Prizmic. Italia presente anche all'Atp 250 di Delray Beach con Mattia Bellucci in campo contro Miomir Kecmanovic. All'Atp 500 di Doha, invece, dopo il debutto vincente di Jannik Sinner tocca a Bolelli/Vavassori nel doppio e al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8 - Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 16.30)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Atp Doha: Echargui (Tun) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Atp Doha: BOLELLI/VAVASSORI vs Pavlasek/Smith
  • non prima delle 16 - Wta Dubai: Rybakina (Kaz) vs Birrell (Aus)
  • a seguire - Wta Dubai: Eala (Phi) vs PAOLINI (Ita)
  • ore 20.30 - Atp Rio de Janeiro: Barrios Vera (Chi) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Atp Rio de Janeiro: Juan Manuel Cerundolo (Arg) vs DARDERI (Ita)
  • non prima delle 24 - Atp Delray Beach: Kecmanovic (Srb) vs BELLUCCI (Ita)
  • non prima delle 2 - Atp Delray Beach: Moutet (Fra) vs Paul (Usa)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 8 - Wta Dubai: Gracheva (Fra) vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Wta Dubai: Andreeva vs Kasatkina (Aus)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis 
  • ore 17.30 - Atp Doha: Alcaraz (Spa) vs Rinderknech (Fra)
  • a seguire - Atp Doha: De Jong (Ned) vs Rublev

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

