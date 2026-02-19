Offerte Sky
Alcaraz in semifinale all'Atp Doha: Khachanov battuto 6-7, 6-4, 6-3

atp doha

Carlos Alcaraz in semifinale a Doha, ma che fatica: il numero 1 del mondo è costretto agli straordinari contro un super Karen Khachanov (7 del seeding), battuto in rimonta 6-7, 6-4, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Venerdì affronterà il campione in carica Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MENSIK LIVE

Carlos Alcaraz soffre, lotta ma rimonta Karen Khachanov e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del torneo Atp 500 di Doha. Il numero 1 del mondo batte dopo una lotta di due ore e mezza il russo, settima testa di serie del seeding, con i parziali di 6-7, 6-4, 6-3. Per Alcaraz il prossimo ostacolo arriva ancora dalla Russia, quell'Andrey Rublev campione in carica contro cui ha vinto 4 dei 5 confronti diretti. 

La cronaca del match

Primo set estremamente combattuto ed equilibrato, merito di un Khachanov competitivo al servizio e in difesa, che salva le tre palle break concesse (di cui un set-point sul 5-4), trascina il set al tie-break e lo domina 7-3, prendendosi il primo set dopo un'ora e 10' di lotta. Carlos, innervosito da una discussione col giudice di sedia per un time violation, ritrova lucidità e colpi piazzando il break che lo porta alla vittoria del secondo set 6-4. Lo spagnolo sale di livello, il russo come naturale può solo calare: break nel 5° gioco del terzo set mantenuto e prima semifinale in carriera a Doha per Alcaraz. 

