Sinner-Mensik all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita

Jannik Sinner in campo nei quarti di finale del torneo di Doha. Avversario è il ceco Jakub Mensik, sesta testa di serie del seeding e n°16 del mondo, finora mai affrontato in carriera. Il match (2° dalle ore 17.30 dopo Alcaraz-Khachanov) in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ALCARAZ-KHACHANOV, RISULTATO LIVE

SINNER - MENSIK LIVE SU SKY SPORT TENNIS DOPO ALCARAZ-KHACHANOV

Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha

Una giornata particolare per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due fenomeni del tennis, protagonisti dell'Atp 500 di Doha sono stati invitati a pescare insieme a Daniil Medvedev e ad Andrey Rublev. Ecco come è andata...

Non solo con le racchette, Sinner e Alcaraz si divertono anche a pesca. Li hai visti?

Chi vince questo match affronterà venerdì in semifinale Arthur Fils, che ha battuto con un doppio 6-3 il ceco Lehecka, 6^ testa di serie del seeding

Jannik Sinner viene dalla vittoria controAlexei Popyrin al secondo turno. Il numero 2 al mondo ha battuto l'australiano per 6-3, 7-5.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla del match tra Sinner e Mensik

Sinner-Popyrin: highlights Atp Doha

Ora in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW c'è Alcaraz-Khachanov. SEGUI QUI IL LIVESCORE

La sfida è in programma come secondo match dalle 17.30 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Doha e affronta ai quarti di finale il ceco Jakub Mensik.

Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky

Un'altra grande giornata di tennis da vivere tra Qatar e Brasile. A Doha è tempo di quarti di...

Alcaraz soffre un set con Royer: è ai quarti

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha. Il...

Sinner-Mensik LIVE giovedì alle 19.30 su Sky

Jannik Sinner torna in campo giovedì nei quarti di finale del torneo di Doha. Avversario è il...

Sinner ai quarti: Popyrin battuto in due set

Jannik Sinner si qualifica per i quarti dell'Atp 500 di Doha: il n°2 del mondo batte...

Prima Sinner, poi Alcaraz: il programma su Sky

All'Atp 500 di Doha scendono in campo sia Jannik Sinner (contro Popyrin) che Carlos Alcaraz...
