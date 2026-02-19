Sinner-Mensik all'Atp Doha, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner in campo nei quarti di finale del torneo di Doha. Avversario è il ceco Jakub Mensik, sesta testa di serie del seeding e n°16 del mondo, finora mai affrontato in carriera. Il match (2° dalle ore 17.30 dopo Alcaraz-Khachanov) in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Chi vince questo match affronterà venerdì in semifinale Arthur Fils, che ha battuto con un doppio 6-3 il ceco Lehecka, 6^ testa di serie del seeding
Jannik Sinner viene dalla vittoria controAlexei Popyrin al secondo turno. Il numero 2 al mondo ha battuto l'australiano per 6-3, 7-5.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla del match tra Sinner e Mensik
Sinner-Popyrin: highlights Atp Doha
Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Doha e affronta ai quarti di finale il ceco Jakub Mensik.