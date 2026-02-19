Atp Doha e Atp Rio de Janeiro, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Un'altra grande giornata di tennis da vivere tra Qatar e Brasile. A Doha è tempo di quarti di finale per Jannik Sinner, che affronta Mensik e per Carlos Alcaraz, alla prova Khachanov. A Rio de Janeiro torna in campo Matteo Berrettini che agli ottavi affronta il serbo Lajovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì a forti tinte azzurre da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, dove ci sarà l'opportunità di vedere sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini. E non solo... Ma andiamo per ordine. Il numero 2 del mondo affronta Jakub Mensik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Nello stesso torneo in campo anche Carlos Alcaraz, n°1 del ranking e del seeding, che sfiderà il russo Karen Khachanov. Impegno di ottavi di finale, invece, per Matteo Berrettini, che nell'Atp 500 di Rio de Janeiro se la vedrà con il lucky loser serbo Dusan Lajovic.
Il programma di oggi su Sky Sport Tennis (canale 203) e NOW
- Dalle 11 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 11 - Wta Dubai - Tauson (Dan)-Pegula (Usa)
- a seguire - Andreeva-Anisimova
- ore 13 - Atp Doha - Tsitsipas (Gre)-Rublev (Rus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix fino alle 20.30
- ore 15 - Atp Doha - Heliovaara/Patten-BOLELLI/VAVASSORI
- ore 17.30 - Atp Doha - Alcaraz (Spa)-Khachanov (Rus)
- a seguire - Atp Doha - Mensik (Rep. Cec)-SINNER
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- alle 20.30 - Atp Delray Beach - Svajda (Usa)-Tiafoe (Usa)
- alle 23 - Atp Rio de Janeiro - Fonseca (Bra)-Buse (Per)
- a seguire - Atp Rio de Janeiro - BERRETTINI-Lajovic (Ser)
- alle 2 - Atp Delray Beach - Fritz (Usa)-Jodar (Spa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.