Un'altra grande giornata di tennis da vivere tra Qatar e Brasile. A Doha è tempo di quarti di finale per Jannik Sinner, che affronta Mensik e per Carlos Alcaraz, alla prova Khachanov. A Rio de Janeiro torna in campo Matteo Berrettini che agli ottavi affronta il serbo Lajovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì a forti tinte azzurre da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , dove ci sarà l'opportunità di vedere sia Jannik Sinner che Matteo Berrettin i. E non solo... Ma andiamo per ordine. Il numero 2 del mondo affronta Jakub Mensik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Doha . Nello stesso torneo in campo anche Carlos Alcaraz, n°1 del ranking e del seeding, che sfiderà il russo Karen Khachanov . Impegno di ottavi di finale, invece, per Matteo Berrettini, che nell' Atp 500 di Rio de Janeiro se la vedrà con il lucky loser serbo Dusan Lajovic .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.