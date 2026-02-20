Flavio Cobolli torna in semifinale e lo fa a Delray Beach. Il n.20 al mondo, che prima della trasferta americana era reduce da 4 ko consecutivi, ha infatti superato Coleman Wong, giocatore di Hong Kong n.137 al mondo. 7-5, 6-7, 6-2 i parziali in due ore e un quarto di gioco per il romano, che sabato si giocherà un posto in finale con il vincente di Ruud-Korda. Primo set molto equilibrato, con l'asiatico che salva tre palle break nel quarto gioco e l'italiano che piazza la zampata nel finale, quando recupera da 40-15 e con quattro punti di fila chiude il parziale 7-5. Flavio gioca alcuni colpi da circo, va subito avanti di un break nel 2° parziale ma non concretizza e si fa riprendere. Si va al tie-break dove Wong annulla due match-point e trascina il match al 3° set. Qui Flavio fa valere la sua posizione ed esperienza, chiudendo 6-2 e ritrovando la semifinale nel circuito da Amburgo 2025, la quinta in carriera e la prima del 2026.