Sarà Sabalenka-Rybakina la finale del Wta 1000 di Indian Wells. La n. 1 al mondo ha superato in due set (6-3, 6-4) la ceca Linda Noskova, mentre la kazaka (che da lunedì sarà n. 2 al mondo) ha battuto l'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 7-5, 6-4. La finale è in programma domenica alle 19, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Indian Wells come in Australia. A contendersi il titolo sul cemento statunitense al femminile saranno ancora Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La n. 1 al mondo contro la prossima n. 2 al mondo (lo sarà da lunedì, nuovo best ranking grazie al sorpasso su Swiatek), in una sfida che negli ultimi mesi è diventata una vera e propria "classica" del tennis femminile e sarà il remake della finale 2023, vinta dalla kazaka.

Sabalenka supera Noskova in due set La prima a staccare il pass per la finale è stata Aryna Sabalenka che ha superato la ceca Linda Noskova, n. 14 Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco. Una sfida ben condotta dalla bielorussa, sempre avanti nel punteggio e mai in difficoltà nel corso del match. Fondamentale l'aiuto del servizio, in una giornata da 11 ace e il 74% di punti vinti con la prima. Il primo set è indirizzato dalla serie di quattro giochi consecutivi vinti da Sabalenka dall'1-1; Noskova riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma la n. 1 al mondo chiude poi nel successivo turno di battuta. Nel secondo set basta un break, quello ottenuto da Sabalenka nel game d'apertura. La bielorussa torna così in finale a Indian Wells per la terza volta in carriera (dopo il 2023 e il 2025) e centra la 14esima finale Wta 1000 (quinta all-time per finali in tornei di questa categoria). Leggi anche Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky