Wta Indian Wells, i risultati di oggi: Sabalenka e Rybakina in finalewta indian wells
Sarà Sabalenka-Rybakina la finale del Wta 1000 di Indian Wells. La n. 1 al mondo ha superato in due set (6-3, 6-4) la ceca Linda Noskova, mentre la kazaka (che da lunedì sarà n. 2 al mondo) ha battuto l'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 7-5, 6-4. La finale è in programma domenica alle 19, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Indian Wells come in Australia. A contendersi il titolo sul cemento statunitense al femminile saranno ancora Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La n. 1 al mondo contro la prossima n. 2 al mondo (lo sarà da lunedì, nuovo best ranking grazie al sorpasso su Swiatek), in una sfida che negli ultimi mesi è diventata una vera e propria "classica" del tennis femminile e sarà il remake della finale 2023, vinta dalla kazaka.
Sabalenka supera Noskova in due set
La prima a staccare il pass per la finale è stata Aryna Sabalenka che ha superato la ceca Linda Noskova, n. 14 Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco. Una sfida ben condotta dalla bielorussa, sempre avanti nel punteggio e mai in difficoltà nel corso del match. Fondamentale l'aiuto del servizio, in una giornata da 11 ace e il 74% di punti vinti con la prima. Il primo set è indirizzato dalla serie di quattro giochi consecutivi vinti da Sabalenka dall'1-1; Noskova riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma la n. 1 al mondo chiude poi nel successivo turno di battuta. Nel secondo set basta un break, quello ottenuto da Sabalenka nel game d'apertura. La bielorussa torna così in finale a Indian Wells per la terza volta in carriera (dopo il 2023 e il 2025) e centra la 14esima finale Wta 1000 (quinta all-time per finali in tornei di questa categoria).
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Rybakina batte Svitolina
Sarà la seconda finale nella Coachella Valley, invece, per Elena Rybakina. La kazaka ha avuto la meglio su Elina Svitolina, n. 9 al mondo, con lo score di 7-5, 6-4 in un'ora e 47 minuti. Una partita lottata ed equilibrata soprattutto nel primo set, deciso in "volata" da Rybakina con il break nell'undicesimo gioco, giunto alla terza occasione in un game da 16 punti giocati. Nel secondo set Svitolina paga il doppio break subito in apertura e si ritrova velocemente sotto 4-0. Rybakina non sfrutta un match point in risposta sul 5-1, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi riesce a chiudere il match. La kazaka diventa la terza giocatrice di sempre ad aver raggiunto più di una finale a Indian Wells e Miami dopo Maria Sharapova e Victoria Azarenka.