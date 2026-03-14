Il Masters 1000 di Indian Wells arriva agli appuntamenti decisivi, con in programma le due semifinali maschili, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner che, reduce dalla vittoria contro Tien, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev , n. 4 al mondo e contro cui vanta uno score di 6 successi (tutti gli ultimi 5 scontri diretti) e 4 sconfitte nei 10 precedenti. Dopo, poi, spazio all'altra semifinale che metterà di fronte Daniil Medvedev al numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz . Sarà il nono incrocio tra i due (il russo vinse il primo) e lo spagnolo è avanti 6-2, comprese le due vittorie arrivate nella finale a Indian Wells che si sono giocate nel 2023 (6-3, 6-2) e nel 2024 (7-6, 6-1). Quelli rappresentano i due trionfi nel torneo californiano in carriera di Alcaraz.

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