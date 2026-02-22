Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Rio de Janeiro e Delray Beach, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Giornata dedicata alle finali tra Rio de Janeiro e Delray Beach. Negli States sarà derby americano tra Paul e Korda, mentre sulla terra brasiliana sono in programma anche le semifinali, rinviate a oggi per via della pioggia. Tutto  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si concludono oggi i tornei Atp di Rio de Janeiro e Delray Beach, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sulla terra rossa brasiliana sarà doppio impegno, con il recupero delle semifinali cancellate sabato per pioggia. Alle 15 sono in programma Etcheverry-Kopriva (si ripartirà da 5-4 e servizio per il ceco nel primo set) e Tabilo-Buse, mentre alle 21.30 si giocherà la finale. Sul cemento di Delray Beach, invece, sarà derby americano tra Sebastian Korda, reduce dalla vittoria su Flavio Cobolli, e Tommy Paul.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 15.00 - Semifinale Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg)-Kopriva (Cze) 
  • ore 21.30 - Finale Atp Rio de Janeiro

SKY SPORT ARENA (206)

  • ore 22.00 - Finale Atp Delray Beach: Korda (Usa) vs Paul (Usa)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli ko in semifinale: Korda vince in 2 set

atp delray beach

Stop a un passo dalla finale per Flavio Cobolli, battuto in due set da Sebastian Korda. Una...

Alcaraz conquista Doha: Fils ko in 50 minuti!

atp doha

Carlos Alcaraz conquista l'Atp 500 di Doha battendo in finale Arthur Fils con un perentorio 6-2,...

Finale a Doha e non solo: il programma oggi su Sky

guida tv

Si entra nelle fasi decisive nei quattro tornei della settimana. A Doha è in programma la finale...

Berrettini si ferma ai quarti: Buse vince in 3 set

atp rio

Berrettini eliminato ai quarti dal peruviano Buse: 6-2, 2-6, 6-3 il punteggio finale, in una...

Cobolli in semifinale: Wong battuto in tre set

atp delray beach

Flavio Cobolli sorride a Delray Beach: il romano batte in tre set Coleman Wong e conquista la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS