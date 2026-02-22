Giornata dedicata alle finali tra Rio de Janeiro e Delray Beach. Negli States sarà derby americano tra Paul e Korda, mentre sulla terra brasiliana sono in programma anche le semifinali, rinviate a oggi per via della pioggia. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si concludono oggi i tornei Atp di Rio de Janeiro e Delray Beach, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sulla terra rossa brasiliana sarà doppio impegno, con il recupero delle semifinali cancellate sabato per pioggia. Alle 15 sono in programma Etcheverry-Kopriva (si ripartirà da 5-4 e servizio per il ceco nel primo set) e Tabilo-Buse, mentre alle 21.30 si giocherà la finale. Sul cemento di Delray Beach, invece, sarà derby americano tra Sebastian Korda, reduce dalla vittoria su Flavio Cobolli, e Tommy Paul.