Giornata dedicata alle finali tra Rio de Janeiro e Delray Beach. Negli States sarà derby americano tra Paul e Korda, mentre sulla terra brasiliana sono in programma anche le semifinali, rinviate a oggi per via della pioggia. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si concludono oggi i tornei Atp di Rio de Janeiro e Delray Beach, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sulla terra rossa brasiliana sarà doppio impegno, con il recupero delle semifinali cancellate sabato per pioggia. Alle 15 sono in programma Etcheverry-Kopriva (si ripartirà da 5-4 e servizio per il ceco nel primo set) e Tabilo-Buse, mentre alle 21.30 si giocherà la finale. Sul cemento di Delray Beach, invece, sarà derby americano tra Sebastian Korda, reduce dalla vittoria su Flavio Cobolli, e Tommy Paul.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 15.00 - Semifinale Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg)-Kopriva (Cze)
- ore 21.30 - Finale Atp Rio de Janeiro
SKY SPORT ARENA (206)
- ore 22.00 - Finale Atp Delray Beach: Korda (Usa) vs Paul (Usa)