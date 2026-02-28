Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cobolli in finale all'Atp Acapulco: Kecmanovic battuto in tre set

atp acapulco

Prima finale del 2026 per Flavio Cobolli, che ha eliminato il serbo Kecmanovic con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4. Sfiderà uno tra Tiafoe e Nakashima. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Flavio Cobolli è in finale all'Atp 500 di Acapulco. Il romano ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Per Flavio si tratta della prima finale del 2026, la quarta a livello Atp e la terza in un Atp 500 dopo Amburgo 2025 e Washington 2024. Con questo risultato, Cobolli diventa il primo italiano di sempre a raggiungere la finale ad Acapulco: sfiderà per il titolo nella notte tra sabato e domenica il vincente del derby americano tra Tiafoe-Nakashima.

La cronaca del match

Gran equilibrio sin da inizio match, con Cobolli che nel primo set ha perso la battuta nel terzo gioco ma ha subito a conquistato il controbreak. Ristabilita la parità, Flavio ha sprecato due set point in risposta sul 6-5, ma è riuscito a portare a casa il tiebreak nonostante lo svantaggio iniziale di 3-0. La reazione di Kecmanovic è arrivata nel secondo set, vinto dal serbo strappando la battuta al romano nell'ottavo game (dopo non aver concesso neanche una chance di palla break). Decisivo dunque il terzo set, in cui Cobolli è stato protagonista di una grande rimonta dopo esser andato sotto 2-0

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Darderi vince il derby a Santiago: Pellegrino ko

atp santiago

L'italo-argentino vince il derby azzurro contro Pellegrino in 3 set e si qualifica per la...

Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Bolelli/Vavassori a Dubai, il derby Darderi-Pellegrino a Santiago, Cobolli ad Acapulco e Paolini...

Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

atp acapulco

Flavio Cobolli centra la seconda semifinale consecutiva grazie alla vittoria in due set (7-6,...

Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set

wta merida

Dopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con...

Paolini e non solo: sarà notte azzurra su Sky

Tennis

Sarà una notte azzurra in Messico tra Merida e Acapulco. Nello Yucutan debutta Jasmine Paolini,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS