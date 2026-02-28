Cobolli in finale all'Atp Acapulco: Kecmanovic battuto in tre setatp acapulco
Prima finale del 2026 per Flavio Cobolli, che ha eliminato il serbo Kecmanovic con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4. Sfiderà uno tra Tiafoe e Nakashima. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Flavio Cobolli è in finale all'Atp 500 di Acapulco. Il romano ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Per Flavio si tratta della prima finale del 2026, la quarta a livello Atp e la terza in un Atp 500 dopo Amburgo 2025 e Washington 2024. Con questo risultato, Cobolli diventa il primo italiano di sempre a raggiungere la finale ad Acapulco: sfiderà per il titolo nella notte tra sabato e domenica il vincente del derby americano tra Tiafoe-Nakashima.
La cronaca del match
Gran equilibrio sin da inizio match, con Cobolli che nel primo set ha perso la battuta nel terzo gioco ma ha subito a conquistato il controbreak. Ristabilita la parità, Flavio ha sprecato due set point in risposta sul 6-5, ma è riuscito a portare a casa il tiebreak nonostante lo svantaggio iniziale di 3-0. La reazione di Kecmanovic è arrivata nel secondo set, vinto dal serbo strappando la battuta al romano nell'ottavo game (dopo non aver concesso neanche una chance di palla break). Decisivo dunque il terzo set, in cui Cobolli è stato protagonista di una grande rimonta dopo esser andato sotto 2-0.