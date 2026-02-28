Offerte Sky
Federico Cinà in finale al Challenger di Pune: battuto Ajdukovic in due set

Tennis

Il giovane 18enne palermitano ha battuto Ajdukovic ed è in finale nel Challenger di Pune. Da lunedì, Cinà entrerà per la prima volta in carriera in top 200

RISULTATI LIVE

Giornata indimenticabile per Federico Cinà. Il 18enne italiano è infatti in finale al Challenger indiano di Pune dopo la vittoria contro il croato Duje Ajdukovic per 7-5, 6-2. Con questo successo, il palermitano da lunedì 2 marzo entrerà per la prima volta in top 200. Alla quarta finale Challenger della carriera, Cinà affronterà questa domenica il britannico Felix Gill, numero 300 del mondo.

