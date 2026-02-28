Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Griekspoor si ritira, Medvedev campione all'Atp Dubai senza giocare

atp dubai

A seguito del ritiro di Griekspoor (out per infortunio), Daniil Medvedev conquista l'Atp 500 di Dubai senza giocare: 23° titolo per il russo, che per la prima volta in carriera vince un torneo in cui aveva già trionfato in passato

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY

Daniil Medvedev è il nuovo campione dell'Atp 500 di Dubai. Il russo, infatti, ha approfittato del forfait del suo avversario Tallon Griekspoor, con la finale che si sarebbe dovuta disputare questo sabato alle ore 16. L'olandese è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico che aveva accusato già nella semifinale (comunque vinta) contro Rublev. Per Medvedev si tratta del 23° titolo Atp, il primo di livello superiore a un '250' da Roma 2023. Inoltre, per la prima volta in carriera il russo vince due volte lo stesso torneo, dopo che aveva conquistato 22 titoli in 22 tornei diversi.

Il messaggio sui social di Medvedev

"Non è così che vorrei vincere una finale - ha scritto sui social Medvedev dopo l'annuncio del ritiro di Griekspoor -. Spero che l'infortunio di Griekspoor non sia troppo grave e gli auguro una pronta guarigione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Griekspoor si ritira: Medvedev campione a Dubai

atp dubai

A seguito del ritiro di Griekspoor (out per infortunio), Daniil Medvedev conquista l'Atp 500 di...

Cobolli in finale e non solo: il programma su Sky

Tennis

Tre azzurri in campo: Cobolli punta al suo primo titolo del 2026 e sfida Tiafoe in finale ad...

Paolini in semifinale: Boulter ko in tre set

wta merida

Semifinale al Wta 500 di Merida per Jasmine Paolini, che ha sconfitto in rimonta la britannica...

Cobolli in finale: Kecmanovic battuto in tre set

atp acapulco

Prima finale del 2026 per Flavio Cobolli, che ha eliminato il serbo Kecmanovic con il punteggio...

Darderi vince il derby a Santiago: Pellegrino ko

atp santiago

L'italo-argentino vince il derby azzurro contro Pellegrino in 3 set e si qualifica per la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS