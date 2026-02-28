Griekspoor si ritira, Medvedev campione all'Atp Dubai senza giocareatp dubai
A seguito del ritiro di Griekspoor (out per infortunio), Daniil Medvedev conquista l'Atp 500 di Dubai senza giocare: 23° titolo per il russo, che per la prima volta in carriera vince un torneo in cui aveva già trionfato in passato
Daniil Medvedev è il nuovo campione dell'Atp 500 di Dubai. Il russo, infatti, ha approfittato del forfait del suo avversario Tallon Griekspoor, con la finale che si sarebbe dovuta disputare questo sabato alle ore 16. L'olandese è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico che aveva accusato già nella semifinale (comunque vinta) contro Rublev. Per Medvedev si tratta del 23° titolo Atp, il primo di livello superiore a un '250' da Roma 2023. Inoltre, per la prima volta in carriera il russo vince due volte lo stesso torneo, dopo che aveva conquistato 22 titoli in 22 tornei diversi.
Il messaggio sui social di Medvedev
"Non è così che vorrei vincere una finale - ha scritto sui social Medvedev dopo l'annuncio del ritiro di Griekspoor -. Spero che l'infortunio di Griekspoor non sia troppo grave e gli auguro una pronta guarigione".