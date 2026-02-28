Daniil Medvedev è il nuovo campione dell'Atp 500 di Dubai. Il russo, infatti, ha approfittato del forfait del suo avversario Tallon Griekspoor, con la finale che si sarebbe dovuta disputare questo sabato alle ore 16. L'olandese è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico che aveva accusato già nella semifinale (comunque vinta) contro Rublev. Per Medvedev si tratta del 23° titolo Atp, il primo di livello superiore a un '250' da Roma 2023. Inoltre, per la prima volta in carriera il russo vince due volte lo stesso torneo, dopo che aveva conquistato 22 titoli in 22 tornei diversi.