Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Paolini in semifinale al Wta Merida: Boulter battuta in tre set

wta merida

Semifinale al Wta 500 di Merida per Jasmine Paolini, che ha sconfitto in rimonta la britannica Boulter per 0-6, 6-3, 6-3. Per un posto in finale, Jasmine affronterà la spagnola Bucsa, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Merida. L'azzurra ha battuto Katie Boulter, numero 69 della classifica mondiale, con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-3 in un'ora e 55 minuti di gioco. Una partita non iniziata bene per Jasmine, brava a rimontare dopo aver perso nettamente il primo set. Paolini, alla sua 20^ semifinale (la prima da Ningbo 2025) affronterà la spagnola Bucsa per conquistare la sua 10^ finale in carriera.

La cronaca del match

Il primo set, come detto, è stato di grande difficoltà per Paolini che ha perso con un netto 6-0 in 28 minuti di gioco, dopo aver sprecato tre palle break sullo 0-3 per provare a riaprire il parziale. La reazione di Jasmine è però arrivata nel secondo set, dove ha conquistato il break decisivo (dopo una serie di break e controbreak) nell'ottavo gioco. Equilibrio anche nell'ultimo set, in cui Jasmine ha subito strappato la battuta alla sua avversaria prima di subire il controbreak nel quarto game. Il momento chiave è stato il settimo gioco, quando è arrivato il break di Paolini che, salita 4-3, ha vinto altri due giochi consecutivi e chiuso il match.

Leggi anche

Cobolli in finale: Kecmanovic battuto in tre set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli in finale: Kecmanovic battuto in tre set

atp acapulco

Prima finale del 2026 per Flavio Cobolli, che ha eliminato il serbo Kecmanovic con il punteggio...

Darderi vince il derby a Santiago: Pellegrino ko

atp santiago

L'italo-argentino vince il derby azzurro contro Pellegrino in 3 set e si qualifica per la...

Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Bolelli/Vavassori a Dubai, il derby Darderi-Pellegrino a Santiago, Cobolli ad Acapulco e Paolini...

Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

atp acapulco

Flavio Cobolli centra la seconda semifinale consecutiva grazie alla vittoria in due set (7-6,...

Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set

wta merida

Dopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS