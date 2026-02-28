Semifinale al Wta 500 di Merida per Jasmine Paolini, che ha sconfitto in rimonta la britannica Boulter per 0-6, 6-3, 6-3. Per un posto in finale, Jasmine affronterà la spagnola Bucsa, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La cronaca del match

Il primo set, come detto, è stato di grande difficoltà per Paolini che ha perso con un netto 6-0 in 28 minuti di gioco, dopo aver sprecato tre palle break sullo 0-3 per provare a riaprire il parziale. La reazione di Jasmine è però arrivata nel secondo set, dove ha conquistato il break decisivo (dopo una serie di break e controbreak) nell'ottavo gioco. Equilibrio anche nell'ultimo set, in cui Jasmine ha subito strappato la battuta alla sua avversaria prima di subire il controbreak nel quarto game. Il momento chiave è stato il settimo gioco, quando è arrivato il break di Paolini che, salita 4-3, ha vinto altri due giochi consecutivi e chiuso il match.