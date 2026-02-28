Paolini in semifinale al Wta Merida: Boulter battuta in tre setwta merida
Semifinale al Wta 500 di Merida per Jasmine Paolini, che ha sconfitto in rimonta la britannica Boulter per 0-6, 6-3, 6-3. Per un posto in finale, Jasmine affronterà la spagnola Bucsa, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Merida. L'azzurra ha battuto Katie Boulter, numero 69 della classifica mondiale, con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-3 in un'ora e 55 minuti di gioco. Una partita non iniziata bene per Jasmine, brava a rimontare dopo aver perso nettamente il primo set. Paolini, alla sua 20^ semifinale (la prima da Ningbo 2025) affronterà la spagnola Bucsa per conquistare la sua 10^ finale in carriera.
La cronaca del match
Il primo set, come detto, è stato di grande difficoltà per Paolini che ha perso con un netto 6-0 in 28 minuti di gioco, dopo aver sprecato tre palle break sullo 0-3 per provare a riaprire il parziale. La reazione di Jasmine è però arrivata nel secondo set, dove ha conquistato il break decisivo (dopo una serie di break e controbreak) nell'ottavo gioco. Equilibrio anche nell'ultimo set, in cui Jasmine ha subito strappato la battuta alla sua avversaria prima di subire il controbreak nel quarto game. Il momento chiave è stato il settimo gioco, quando è arrivato il break di Paolini che, salita 4-3, ha vinto altri due giochi consecutivi e chiuso il match.