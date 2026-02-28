Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 28 febbraio

Tennis

Tre azzurri in campo: Cobolli punta al suo primo titolo del 2026 e sfida Tiafoe in finale ad Acapulco. Semifinale invece per Darderi (al '250' di Santiago del Cile contro Baez) e per Paolini (al '500' di Merida contro Bucsa). Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sabato di tennis azzurro tutto da seguire in diretta come sempre su Sky e in streaming su NOW. Tre gli italiani protagonisti: all'Atp 500 di Acapulco Flavio Cobolli affronta in finale l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe. Sarà la terza sfida tra i due, con Tiafoe avanti 2-0 nei precedenti. Al 250 di Santiago del Cile Luciano Darderi - reduce dalla vittoria ai quarti nel derby azzurro contro Pellegrino - se la vede contro l'argentino Sebastian Baez, che ha già battuto quest'anno nella semifinale di Buenos Aires e al 2° turno degli Australian Open. Al Wta 500 di Merida, invece, in campo per un posto in finale Jasmine Paolini contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del ranking Wta. Nel pomeriggio, all'Atp 500 di Dubai si gioca la finale tra Medvedev e Griekspoor.

Il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 16 - Atp Dubai: Medvedev vs Griekspoor (Ned)
  • non prima delle 20 - Wta Austin: Stearns (Usa) vs Birrell (Aus)
  • non prima delle 22 - Atp Santiago: Cerundolo (Arg) vs Hanfmann (Ger)
  • a seguire - Atp Santiago: Baez (Arg) vs DARDERI (Ita)
  • non prima delle 4 - Atp Acapulco: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • non prima della 1 - Wta Merida: Frech (Pol) vs Zhang (Chn)
  • a seguire - Wta Merida: PAOLINI (Ita) vs Bucsa (Spa)

SKY SPORT MIX (211)

  • non prima delle 20 - Wta Austin: Stearns (Usa) vs Birrell (Aus)
  • non prima delle 22 - Wta Austin: Krueger (Usa) vs Townsend (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli in finale: Kecmanovic battuto in tre set

atp acapulco

Prima finale del 2026 per Flavio Cobolli, che ha eliminato il serbo Kecmanovic con il punteggio...

Darderi vince il derby a Santiago: Pellegrino ko

atp santiago

L'italo-argentino vince il derby azzurro contro Pellegrino in 3 set e si qualifica per la...

Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Bolelli/Vavassori a Dubai, il derby Darderi-Pellegrino a Santiago, Cobolli ad Acapulco e Paolini...

Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

atp acapulco

Flavio Cobolli centra la seconda semifinale consecutiva grazie alla vittoria in due set (7-6,...

Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set

wta merida

Dopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS