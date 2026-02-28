Sabato di tennis azzurro tutto da seguire in diretta come sempre su Sky e in streaming su NOW . Tre gli italiani protagonisti: all'Atp 500 di Acapulco Flavio Cobolli affronta in finale l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe . Sarà la terza sfida tra i due, con Tiafoe avanti 2-0 nei precedenti. Al 250 di Santiago del Cile Luciano Darderi - reduce dalla vittoria ai quarti nel derby azzurro contro Pellegrino - se la vede contro l'argentino Sebastian Baez, che ha già battuto quest'anno nella semifinale di Buenos Aires e al 2° turno degli Australian Open. Al Wta 500 di Merida, invece, in campo per un posto in finale Jasmine Paolini contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del ranking Wta. Nel pomeriggio, all'Atp 500 di Dubai si gioca la finale tra Medvedev e Griekspoor.

