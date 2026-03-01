Cobolli campione ad Acapulco: Tiafoe ko in due set

Cobolli vince l'Atp Acapulco: Tiafoe battuto in due setatp acapulco
Primo titolo del 2026 per Cobolli, che trionfa all'Atp 500 di Acapulco grazie alla convincente vittoria contro Tiaofoe: 7-6, 6-4 il punteggio finale in favore del romano, che conquista il suo terzo titolo Atp. Da lunedì sarà nuovo numero 15 al mondo (suo best ranking)
C'è un nuovo campione ad Acapulco ed è Flavio Cobolli. L'azzurro ha trionfato nel '500' messicano dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe per 7-6, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. Una gran partita da parte di Flavio, che conquista così il suo terzo titolo Atp in carriera, il secondo a livello '500' e il primo del 2026. Si tratta del primo trofeo italiano in singolare in questa stagione. Con questa vittoria, Cobolli diventa il terzo azzurro a vincere due o più titoli di livello '500' o superiore.
La cronaca del match
Il primo set è stato pieno di equilibrio. Tiafoe ha annullato una palla break a Cobolli in apertura, con l'azzurro che ha anche avuto un set point a disposizione in risposta sul 5-4 che non è però riuscito a sfruttare. Inevitabile il tiebreak, portato a casa da Cobolli con un netto 7-4. Nel secondo set, invece, l'equilibrio si è rotto nel quinto gioco, quando è arrivato il primo break della partita messo a segno da Cobolli. L'azzurro ha però sprecato due chance di 5-2 e subito il controbreak nell'ottavo gioco, per poi strappare la battuta all'americano successivamente. Salito 5-4, Cobolli ha chiuso il match nel decimo game al servizio.
Da lunedì nuovo numero 15
C'è anche un'altra notizia che fa sorridere Cobolli e l'Italia. Da lunedì, infatti, saranno ben tre gli azzurri in top 15: Sinner (numero 2), Musetti (numero 5) e Cobolli (numero 15). Per Flavio si tratta del suo nuovo best ranking, dopo il 17° posto conquistato il 28 luglio del 2025.