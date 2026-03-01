Cobolli campione ad Acapulco: Tiafoe ko in due set

C'è un nuovo campione ad Acapulco ed è Flavio Cobolli . L'azzurro ha trionfato nel '500' messicano dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe per 7-6, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. Una gran partita da parte di Flavio, che conquista così il suo terzo titolo Atp in carriera , il secondo a livello '500' e il primo del 2026. Si tratta del primo trofeo italiano in singolare in questa stagione. Con questa vittoria, Cobolli diventa il terzo azzurro a vincere due o più titoli di livello '500' o superiore.

La cronaca del match

Il primo set è stato pieno di equilibrio. Tiafoe ha annullato una palla break a Cobolli in apertura, con l'azzurro che ha anche avuto un set point a disposizione in risposta sul 5-4 che non è però riuscito a sfruttare. Inevitabile il tiebreak, portato a casa da Cobolli con un netto 7-4. Nel secondo set, invece, l'equilibrio si è rotto nel quinto gioco, quando è arrivato il primo break della partita messo a segno da Cobolli. L'azzurro ha però sprecato due chance di 5-2 e subito il controbreak nell'ottavo gioco, per poi strappare la battuta all'americano successivamente. Salito 5-4, Cobolli ha chiuso il match nel decimo game al servizio.