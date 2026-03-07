Offerte Sky
Sinner-Shapovalov all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming

atp indian wells

Dopo la vittoria al debutto contro Svrcina, Jannik Sinner affronterà al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells il canadese Shapovalov. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW questa domenica (orario da definire)

RISULTATI LIVE

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la vittoria all'esordio con un netto doppio 6-1 contro il qualificato Svrcina, il numero 2 al mondo affronterà al terzo turno Denis Shapovalov. Il canadese, numero 39 del ranking Atp, viene dal successo in tre set contro l'argentino Etcheverry, dopo che aveva eliminato al primo turno Stefanos Tsitsipas (sempre in tre set). Il match, in programma domenica con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Leggi anche

Indian Wells, Sinner giocherà il doppio con Opelka

I precedenti

Sarà la terza sfida tra i due, la prima fuori da uno Slam. Il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria a testa. Per la precisione, il canadese ha vinto il primo incontro giocato contro Jannik nel 2021 agli Australian Open, mentre Sinner lo ha battuto nell'ultimo confronto lo scorso settembre agli US Open in quattro set.

  • 2025 - US Open (R32): Sinner b. Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
  • 2021 - Australian Open (R128): Shapovalov b. Sinner 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

