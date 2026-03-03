Jannik Sinner esordirà al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro Duckworth (già battuto agli Aus Open) o un qualificato. Inserito nella parte bassa del tabellone, l'azzurro potrebbe incrociare Tsitsipas al 3° turno, Shelton ai quarti e uno tra Zverev e Musetti in semifinale. Alcaraz e Djokovic, inseriti nella parte alta, possibili rivali solo in finale. Di seguito il potenziale camminio di Sinner. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo

