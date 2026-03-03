Jannik Sinner esordirà al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro Duckworth (già battuto agli Aus Open) o un qualificato. Inserito nella parte bassa del tabellone, l'azzurro potrebbe incrociare Tsitsipas al 3° turno, Shelton ai quarti e uno tra Zverev e Musetti in semifinale. Alcaraz e Djokovic, inseriti nella parte alta, possibili rivali solo in finale. Di seguito il potenziale camminio di Sinner. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo
- Bye
- James DUCKWORTH (precedenti 3-1 per Jannik)
- Qualificato
- Stefanos TSITSIPAS (precedenti 6-3 per il greco)
- Tomas Martin ETCHEVERRY (precedenti 2-0 per Jannik)
- Denis SHAPOVALOV (precedenti 1-1)
- Karen KHACHANOV (precedenti 4-1 per Jannik)
- Tommy PAUL (precedenti 4-1 per Jannik)
- Joao FONSECA (nessun precedente)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)
- Jakub MENSIK (precedenti 1-0 per il ceco)
- Learner TIEN (precedenti 1-0 per Jannik)
- Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (precedenti 1-0 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 6-4 per Jannik)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)