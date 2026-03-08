Domenica con tre italiani protagonisti nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner affronta Shapovalov, mentre per Cobolli c'è Tiafoe nel remake della finale di Acapulco della scorsa settimana. Nel femminile Paolini sfida Tomljanovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Al Masters 1000 di Indian Wells inizia il terzo turno, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tre gli italiani in campo. Jannik Sinner, che torna a giocare dopo la netta vittoria al debutto su Svrcina, se la vedrà contro Denis Shapovalov. Sarà la terza sfida tra i due, con Jannik che ha vinto in quattro set l'ultimo incontro giocato lo scorso settembre agli US Open. Protagonista a Indian Wells anche Flavio Cobolli. Reduce dal successo in rimonta contro Kecmanovic, il numero 15 al mondo sfiderà Frances Tiafoe, già affrontato la scorsa settimana in finale ad Acapulco (vinta da Cobolli in due set). Nel femminile, invece, c'è Jasmine Paolini contro l'australiana Ajla Tomljanovic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 19: Sabalenka vs Cristian (Rom)
- non prima delle 21: Shelton (Usa) vs Tien (Usa)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs SINNER (ITA)
- non prima delle 2: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)
- a seguire: Fonseca (Bra) vs Paul (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 19: Nakashima (Usa) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Tomljanovic (Aus) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Fils (Fra)
- a seguire: Diallo (Can) vs Auger-Aliassime (Can)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.