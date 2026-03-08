Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Domenica con tre italiani protagonisti nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner affronta Shapovalov, mentre per Cobolli c'è Tiafoe nel remake della finale di Acapulco della scorsa settimana. Nel femminile Paolini sfida Tomljanovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Al Masters 1000 di Indian Wells inizia il terzo turno, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tre gli italiani in campo. Jannik Sinner, che torna a giocare dopo la netta vittoria al debutto su Svrcina, se la vedrà contro Denis Shapovalov. Sarà la terza sfida tra i due, con Jannik che ha vinto in quattro set l'ultimo incontro giocato lo scorso settembre agli US Open. Protagonista a Indian Wells anche Flavio Cobolli. Reduce dal successo in rimonta contro Kecmanovic, il numero 15 al mondo sfiderà Frances Tiafoe, già affrontato la scorsa settimana in finale ad Acapulco (vinta da Cobolli in due set). Nel femminile, invece, c'è Jasmine Paolini contro l'australiana Ajla Tomljanovic.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 19: Sabalenka vs Cristian (Rom)
  • non prima delle 21: Shelton (Usa) vs Tien (Usa)
  • a seguire: Shapovalov (Can) vs SINNER (ITA)
  • non prima delle 2: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)
  • a seguire: Fonseca (Bra) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 19: Nakashima (Usa) vs Zverev (Ger)
  • a seguire: Tomljanovic (Aus) vs PAOLINI (Ita)
  • a seguire: Fucsovics (Hun) vs Fils (Fra)
  • a seguire: Diallo (Can) vs Auger-Aliassime (Can)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Djokovic soffre ma va al 3° turno: Majchrzak ko

atp indian wells

Il serbo soffre ma batte il polacco Majchrzak e accede al terzo turno del Masters 1000 di Indian...

Sinner-Shapovalov LIVE domenica su Sky Sport

atp indian wells

Dopo la vittoria al debutto contro Svrcina, Jannik Sinner affronterà al terzo turno del Masters...

Darderi, Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky

atp indian wells

Inizia il torneo per Luciano Darderi, impegnato contro l'australiano Hijikata. Sarà anche il...

Paolini fatica, ma vince: Potapova ko in 3 set

wta indian wells

Paolini fatica, ma vince in rimonta contro Anastasia Potapova: 6-7, 6-2,  6-3 il punteggio...

Sinner parte bene: Svrcina battuto in 2 set

atp indian wells

Debutto perfetto a Indian Wells per Jannik Sinner che lascia soltanto due game al ceco Dalibor...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS