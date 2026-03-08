Si è chiuso al debutto il percorso di Luciano Darderi al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, testa di serie numero 20, ha perso contro il qualificato Rinky Hijikata con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco. L'australiano batte così un altro italiano in quel di Indian Wells, dopo che aveva sconfitto al primo turno Francesco Maestrelli.

La cronaca del match

Nonostante il risultato finale, nel primo set è stato Darderi ad avere la meglio. L'italoargentino ha prima perso la battuta in apertura, ma ha poi conquistato il controbreak nel sesto gioco e completato la rimonta vincendo a zero il decimo game in risposta. Nel secondo parziale è invece arrivata la reazione dell'australiano, che ha strappato due volte il servizio a Darderi e, salito 4-0, ha chiuso con un netto 6-2 in 35 minuti. Nell'ultimo set, invece, è stato decisivo il break strappato nel quinto game da Hijikata, che ha portato a casa la partita con un match point abbastanza rocambolesco: dopo aver giocato un lob in risposta alla volée di rovescio di Hijikata, Darderi decide di fermarsi per via di un disturbo proveniente da un campo esterno. L'arbitro ferma il gioco e chiama hindrance (ovvero l'interferenza che impedisce all'avversario di giocare un punto normalmente), salvo poi cambiare la sua decisione dopo la review, permettendo all'australiano di chiudere l'incontro.