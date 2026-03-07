Offerte Sky
Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Djokovic al 3° turno

atp indian wells

Il serbo soffre ma batte il polacco Majchrzak e accede al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells: 4-6, 6-1, 6-2 il risultato finale in due ore e tredici minuti di gioco. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Novak Djokovic è al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 3 al mondo, all'esordio nel '1000' americano di quest'anno, ha battuto il polacco Kamil Majchrzak, numero 57 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2. Una partita per niente facile per Djokovic, che nel primo set ha perso per due volte la battuta e, dopo aver recupero un break, ha sprecato sul 4-5 tre palle del controbreak in risposta. Nel secondo parziale è invece arrivata la risposta del serbo che, completamente in controllo, ha chiuso con un netto 6-1. Ristabilita la parità, a esser decisivo è stato il terzo set, in cui Djokovic (non particolare al top dal punto di vista fisico) ha fatto la differenza conquistando due break (uno nel quinto, l'altro nel settimo gioco). Al terzo turno sfiderà Aleksandar Kovacevic.

Avanzano Draper e Ruud, Fonseca elimina Khachanov

È iniziata con una vittoria la difesa del titolo di Jack Draper. Il britannico ha battuto all'esordio al Masters 1000 di Indian Wells lo spagnolo Bautista Agut con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Al terzo turno sfiderà Francisco Cerundolo, che ha eliminato il francese Bonzi in tre set Vittoria anche per Casper Ruud. La testa di serie numero 13 ha superato Alexander Shevchenko per 6-1, 7-6, tornando a vincere un match in un Masters 1000 da Toronto dello scorso anno. Meravigliosa prestazione invece di Joao Fonseca. Il brasiliano ha infatti sconfitto Karen Khachanov per 4-6, 7-6, 6-4, dopo aver annullato ben due match point consecutivi nel tiebreak del secondo set. Il brasiliano raggiunge così Tommy Paul al terzo turno.

Le coppie di doppio da seguire a Indian Wells

Atp Indian Wells, i risultati di sabato 7 marzo

UOMINI

  • [3] Djokovic (Srb) vs Majchrzak (Pol) 4-6, 6-1, 6-2
  • [1] Alcaraz (Esp) vs Dimitrov (Bul)
  • [11] Medvedev vs Tabilo (Chil)
  • Bautista Agut (Esp) vs [14] Draper (Gbr) 6-3, 3-6, 2-6
  • Fearnley (Gbr) vs [7] Fritz (Usa)
  • Shevchenko (Kaz) vs [13] Ruud (Nor) 1-6, 6-7
  • [16] Khachanov vs Fonseca (Bra) 6-4, 6-7, 4-6

DONNE

  • [5] Pegula (Usa) vs [WC] Vekic (Cro)
  • [Q] Day (Usa) vs [2] Swiatek (Pol) 0-6, 6-7
  • [8] Andreeva vs Sierra (Arg)
  • Siegemund (Ger) vs [9] Svitolina (Ukr)

