Il serbo soffre ma batte il polacco Majchrzak e accede al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells: 4-6, 6-1, 6-2 il risultato finale in due ore e tredici minuti di gioco.

Novak Djokovic è al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 3 al mondo, all'esordio nel '1000' americano di quest'anno, ha battuto il polacco Kamil Majchrzak, numero 57 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2. Una partita per niente facile per Djokovic, che nel primo set ha perso per due volte la battuta e, dopo aver recupero un break, ha sprecato sul 4-5 tre palle del controbreak in risposta. Nel secondo parziale è invece arrivata la risposta del serbo che, completamente in controllo, ha chiuso con un netto 6-1. Ristabilita la parità, a esser decisivo è stato il terzo set, in cui Djokovic (non particolare al top dal punto di vista fisico) ha fatto la differenza conquistando due break (uno nel quinto, l'altro nel settimo gioco). Al terzo turno sfiderà Aleksandar Kovacevic.